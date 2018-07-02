10 поделок и опытов, которые сможет сделать любой

Лизун

littlebinsforlittlehands.com Что нужно: гель или концентрат для стирки (например, Persil или Ariel), белый густой клей ПВА, блестки и пищевой краситель либо гуашь.

Кажется, уже не осталось детей, которые не сходили бы с ума по лизунам — но вдруг ваши пока не в курсе) Налейте четверть стакана клея и постепенно добавляйте туда гель, постоянно помешивая. Сразу весь гель добавлять не нужно — лучше недолить, чем перелить, иначе лизун будет рваться. Понадобится буквально одна чайная ложка геля на 200 мл клея. Можно добавить блестки, особенно эффектно смотрятся золотые или серебреные. Получится тянущаяся блестящая субстанция, приятная на ощупь. Хранить лизуна нужно в закрытой баночке.

Зубная паста для слона

parenting.allwomenstalk.com Что нужно: бутылка, 6% перекись водорода, сухие дрожжи, жидкость для мытья посуды, краситель.

В отдельной мисочке смешать 2 столовые ложки теплой воды и 1 чайную ложку сухих дрожжей и перемешивать 1 минуту. В бутылке смешать перекись водорода и немного жидкости для мытья посуды с несколькими каплями красителя. Поставить бутылку на поднос и влить туда дрожжи. Появится объемная разноцветная пена, похожая на гигантскую зубную пасту.

Дино-яйца

brisbanekids.com.au Что нужно: сода, кондиционер для волос, уксус, фигурки динозавров.

Полстакана соды смешайте с половиной стакана кондиционера. Сформируйте яйцо (в форме шарика), положив внутрь динозаврика. Потом положите яйца в мисочку или «гнездо», сообщив таинственным шепотом, что сейчас вылупятся динозавры. Чтобы яйцо начало растворяться, полейте на него уксусом.

Светлячки

apartmenttherapy.com Что нужно: пластиковое яйцо (в таких продаются игрушки в сетевых магазинах типа «Дикси» ), диодный светильник в форме свечки (есть в сети Фикспрайс, Ашан и Леруа Мерлен), синельная или обычная проволока, фольга или бумага для крылышек.

Светильник вставьте внутрь яйца, в яйце шилом или гвоздем проткните дырочки для лапок и усиков, приклейте или нарисуйте несмываемым маркером глазки. Готово.

Снег в комнате

growingajeweledrose.com Что нужно: кукурузный крахмал, крем для бритья, блестки.

Снег, с которым так приятно играть дома, сделать просто: нужно перемешать 2 коробки кукурузного крахмала и крем для бритья, при желании можно добавить блестки или ароматизатор.

Дракоша

pinterest.com Что нужно: втулка от туалетной бумаги, помпончики, гофрированная или папиросная бумага, пластиковые глазки, клей.

Этот дракончик, если в него дуть, будет «дышать огнем» — полоски бумаги будут шевелиться от дыхания. Рулончик нужно покрасить в зеленый цвет, сделать глаза из помпончиков и пластиковых глазок, приклеить ноздри из помпончиков поменьше. Красную гофрированную бумагу нарезать полосками и приклеить внутрь втулки. Ребенок дует − дракон дышит «огнем».

Торнадо в банке

hiphomeschoolingblog.com Что нужно: банка, уксус, средство для мытья посуды, краситель.

Торнадо в банке устроить проще, чем бурю в стакане воды. Банку заполните на 2/3 водой, добавьте чайную ложку уксуса, чайную ложку средства для мытья посуды, взболтайте круговыми движениями. Торнадо у вас в руках! При желании воду можно подкрасить.

Медуза в банке

bloglovin.com Что нужно: обычный прозрачный пакет, бутылка и подкрашенная вода.

Вырежьте пакет по кругу, сложите несколько раз пополам, в центр налейте чуть воды и перевяжите ниткой так, чтобы водяная «голова» медузы была плотно завязана. Оставшуюся часть пакета нужно нарезать на узкие полоски — это будут щупальца. Налейте в бутылку воду и опустите туда медузу. При желании в бутылку можно добавить пару ложек глицерина.

Лавовая лампа

hellowwonderfull.co Что нужно: Банка или бутылка, растительное масло, вода, пищевой краситель или гуашь, блестки, шипящие в воде таблетки типа Алка Зельцер или детского витамина С.

Бутылку на треть заполняем водой, еще на треть наливаем масла, так, чтобы до краев банки еще оставалось пространство. Добавляем немного краски одного цвета, блестки и шипучую таблетку. Разноцветные пузыри будут очень красиво и плавно подниматься и опускаться.

Цветы, которые меняют цвет

lakeshorelearning.com Что нужно: белые гвоздики, пищевой краситель, вода

Важно, чтобы гвоздики были свежими — не из тех, что уже несколько дней отмокали в воде. Нужно налить воду, смешанную с красителем, в банку и поставить в нее гвоздику с подрезанным стеблем. В течение 30 минут цветы начнут менять свой цвет!

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