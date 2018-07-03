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Ватрушки, беляши и чебуреки опасны в жару
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Ватрушки, беляши и чебуреки опасны в жару 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Уличная еда в жаркую погоду становится особенно опасной. Поскольку сезонные общепиты, зачастую, не оборудованы никакими системами водоснабжения и канализации.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в условиях установившегося солнцепека предъявляются особые требования даже к наиболее полезным и качественным продуктам. Даже они могут за считанные часы превратиться в опасные для здоровья и стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и острых пищевых отравлений.
По мнению санврачей, уличная еда особенно опасна по причине отсутствия возможности создать условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, не говоря уже о требованиях, связанных с изготовлением кулинарной продукции из мяса, рыбы, овощей. Как сообщает «Аргументы недели», сюда относятся «фирменные» соусы подобных заведений, шаурма и различные салаты.
Даже такие, на первый взгляд, безопасные продукты, как выпечка, среди которых ватрушки, беляши, чебуреки и пирожки, опасна в жару, потому как начинка в виде творога и мяса обязательно должна храниться в холодильнике, ведь размножение бактерий в такой продукции начинается уже спустя несколько минут после приготовления. Также сотрудники Роспотребнадзора советуют обращать внимание на стоимость продукта, снижение цены часто говорит о том, что срок годности истекает.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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