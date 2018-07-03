Ватрушки, беляши и чебуреки опасны в жару

Уличная еда в жаркую погоду становится особенно опасной. Поскольку сезонные общепиты, зачастую, не оборудованы никакими системами водоснабжения и канализации.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в условиях установившегося солнцепека предъявляются особые требования даже к наиболее полезным и качественным продуктам. Даже они могут за считанные часы превратиться в опасные для здоровья и стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и острых пищевых отравлений.

По мнению санврачей, уличная еда особенно опасна по причине отсутствия возможности создать условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены, не говоря уже о требованиях, связанных с изготовлением кулинарной продукции из мяса, рыбы, овощей. Как сообщает «Аргументы недели», сюда относятся «фирменные» соусы подобных заведений, шаурма и различные салаты.

Даже такие, на первый взгляд, безопасные продукты, как выпечка, среди которых ватрушки, беляши, чебуреки и пирожки, опасна в жару, потому как начинка в виде творога и мяса обязательно должна храниться в холодильнике, ведь размножение бактерий в такой продукции начинается уже спустя несколько минут после приготовления. Также сотрудники Роспотребнадзора советуют обращать внимание на стоимость продукта, снижение цены часто говорит о том, что срок годности истекает.