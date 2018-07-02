Коровяк, зола и дрожжи. Как получить отличный урожай на даче

Чем лучше подкормить помидоры? Какое удобрение любят кабачки и капуста? Как правильно ухаживать за картофелем, чтобы осенью не было мучительно больно за потраченные усилия летом?

Секретами хорошего урожая разных культур делится садовод Валентина Еременко.

Помидоры, огурцы, перцы

В подкормке растений стараюсь не использовать удобрения-химикаты. Для укрепления корневой системы, быстрого развития и созревания плодов использую настойку растительной браги.

В большую флягу (на 40 литров) добавить ведро крапивы, 500-700 г. старого варенья, 100 г. дрожжей, 500 г. золы, 3 литра (бидона) любого навоза и залить всё тёплой водой. Раствор необходимо перемешать и дать ему настояться 10 дней. Флягу с удобрением поставьте в теплице. Держите ёмкость открытой, так как пары этой смеси благоприятно влияют на томаты, перцы и огурцы. Периодически помешивайте настойку.

Через 10 дней снова всё перемешайте и начинайте подкормку. Один литр настойки разведите в 10 литрах воды. Под кусты помидоров и огурцов можно лить по 3 литра удобрения, а под перцы по одному литру.

Кабачки

Кабачки любят тепло и коровяк. Их высаживают на компостную яму или навозную кучу, чтобы корни всегда были в тепле. Тогда они быстро растут. Подкармливать их можно навозом, смешанным с золой.

Капуста

Для подкормки капусты замечательно подходит коровяк. В 10 литрах воды нужно развести два литра коровяка и золу. Для полива разбавьте один ковш (1,5 л) полученного удобрения в 10 литрах воды.

Картофель

После сильного дождя картофель нужно обязательно взрыхлить, чтобы дать доступ кислорода к клубням. Также периодически картофель нужно окучивать, чтобы получить хороший урожай.

Свёкла

Свёкла любит сахар. Поэтому её тоже можно подкармливать растительной брагой. Если она плохо растёт, можно удобрить мочевиной. Разведите в 10 литрах воды одну столовую ложку мочевины и полейте культуру.

Морковь

Морковь неприхотлива. Ухаживать за ней просто: нужно рыхлить землю, проредить посадки, если морковь взошла густо, пропалывать сорняки и поливать.

Правила садовода:

Удобрять, подкармливать, опрыскивать растения лучше вечером или рано утром, чтобы не сгорели листья. Перед подкормкой растения нужно хорошо полить. Подкармливать растения нужно два раза в сезон. В самом начале цветения и в период массового созревания плодов. Если перекормить овощную культуру, то она уйдёт в ботву, а не в плод. Не выбрасывайте прокисшее молоко или кефир. Это хорошее удобрение. Полейте им любые растения. Зола — универсальное удобрение, а главное — бесплатное. Это прекрасное средство борьбы с разными садовыми вредителями, а также минеральное удобрение, богатое кальцием, калием, фосфором, натрием, магнием и другими элементами. Зола улучшает состав почвы, питает растение и способствует повышению урожайности.