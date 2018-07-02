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Наша милая картошка-тошка-тошка, или Пионеров бывших не бывает!
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Наша милая картошка-тошка-тошка, или Пионеров бывших не бывает! 

7dach.ru 56 минут назад
Фото: 7dach.ru
Картофель печеный
Так уж случилось, сегодня у нас день отдыха. Гости приехали!
Конечно, как водится, по традиции — шашлык. Пока гости помогают жарить мясо, собираю клубнику. Чуть мелковата, на удивление стоит жара вторую неделю, зато очень сладкая!
Это на десертПока собирала клубнику, мясо тоже приготовилось. Вкусно!
Но я, например, съев пару кусочков, почему-то всегда хочу картошки. Помню, как в детстве, в пионерском лагере, мы пекли её прямо в углях. Засыпали сверху этими углями и ждали, когда она там протомится. А потом палочками вытаскивали и горячую, обжигающую, очищали от горелой кожуры и ели. До сих пор помню вкус и запах этой картошки!
Поэтому вторым номером нашей программы будет запеченная картошка. Ну мы в угли ее класть, конечно, не будем, сделаем по другому. Вот так:
Эх, картошка-тошка-тошка. Пионеров идеал! То не знает наслажденья, кто картошки не едал!Первую партию я даже сфотографировать не успела. Это — вторая. Оказывается, не одна я безудержно люблю печёную картошку. Мясо было незаслуженно забыто, картошка разошлась в одну секунду. Надо было больше брать!
Вот она, красавица, на моей тарелке!
Сегодня Бог послал Тане: запечённую на углях свиную шейку, зелень, грузди солёные, салат из огурцов и помидоров и печёную картошечкуСегодня Бог послал Тане: запечённую на углях свиную шейку, зелень, грузди солёные, салат из огурцов и помидоров и печёную картошечку.
Мммммммм! Рекомендую есть прямо с кожурой, особенно если картофель молодой. Безумно вкусно!
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