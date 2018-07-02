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Фирменный соус к шашлычку
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Фирменный соус к шашлычку 

7dach.ru 58 минут назад
Фото: 7dach.ru
Хочу поделиться рецептом моего фирменного соуса, который очень нравится всем родственникам и друзьям.
Фирменный соус
Ингредиенты:
соус «Краснодарский»;
лук перо;
кинза;
чеснок.
Ингредиенты для соуса
Приготовление:
Режем чеснок, можно конечно выдавить через чесночный пресс.
Режем чеснок, можно конечно выдавить через чесночный пресс. Мне так больше нравится
Мне так больше нравится.
Затем режется кинза
Затем режется кинза.
Режем зеленый лук  Режем зеленый лук.
Все ингредиенты высыпаем в емкость и заливаем «Краснодарским соусом», который является главной изюминкой этого рецепта
Все ингредиенты в емкости заливаем «Краснодарским соусом», который является главной изюминкой этого рецепта.
Все перемешиваем. Соус готов
Все перемешиваем. Соус готов.
Всем приятного аппетита!
Всем приятного аппетита!
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