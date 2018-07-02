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Творожно-ягодный десерт: готовим вкусно и полезно для наших деток
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Творожно-ягодный десерт: готовим вкусно и полезно для наших деток 

7dach.ru 53 минуты назад
Фото: 7dach.ru
Творожно-ягодный десерт в двух интерпретациях
Как часто мы, родители, сталкиваемся с тем, что наши любимые детки не хотят есть творог, хотя он так полезен! Хочу предложить вам вариант десерта в двух различных подачах, который ваш ребенок съест с удовольствием. А на помощь нам придут замечательные ягодки:)
Ингредиенты: рикотта — 350 г;сливки 10% — 250 мл;хлопья овсяные мелкого помола — 150 г;мёд (лучше липовый) — 50 г;орехи кедровые — 50 г;клубника — 50 г;черешня — 50 г;голубика или черника — 100 г;стевия — 2 ст. ложки;желатин листовой — 1 упаковка (5 пластин);отличное настроение — 100%!
Приготовление:В первую очередь мы должны приготовить овсяные корзиночки.
Ингредиенты для приготовления овсяных корзиночек
Для этого нам потребуются овсяные хлопья мелкого помола и с временем варки не более 3-5 минут.
Вместо сливочного масла у нас будут очень полезные кедровые орешки, а вместо сахара — мёд.
Перемолотые кедровые орехиЗасыпаем орешки в чашу блендера и перемалываем до состояния крупной крошки.
Хлопья с орехамиТеперь добавляем к измельченным орехам хлопья и снова включаем блендер. Перемалываем хлопья до мелкой крошки, но не муки. Я пробовала вместе перемалывать орехи и хлопья, но, к сожалению, большинство орехов уцелели в процессе, чего нам не надо. Они не дадут масло при таком раскладе.
Подготовленные хлопья с орехами
Кладём мёд в сотейник и нагреваем примерно до 50°С. Сейчас идёт дискуссия о том, что нагревать мёд нельзя, мол, он становится ядом. Я изучила достаточно много литературы по этому поводу и для себя сделала вывод, что мёд можно нагревать, но недолго. Во всяком случае, нагретый мёд не вреднее сахара.
Мёд с хлопьями
В разогретый мёд засыпаем хлопья с орехами и тщательно перемешиваем. Лучше всего — руками. Так получится наверняка. После этого отставляем эту смесь постоять минут 5-10. В это время разогреваем духовку до 200°С.
Ягоды, необходимые для приготовления десерта
Тем временем займёмся ягодами. Всё моем, у клубники удаляем хвостики, у черешни — плодоножки и косточки.
В принципе, ягоды можно брать любые на свой вкус, главное, чтобы они были некислые, в противном случае рикотта со сливками свернутся! Голубику я брала китайскую, благо, соседи нас всем снабжают:) Она очень сладкая:)
Перемолотые ягодыПогружным блендером пробиваем голубику и клубнику вместе с черешней. Конечно, можно их процедить через сито, чтобы убрать семена и оставшиеся крупные кусочки, но при этом столько ягоды переводится, что мне жалко. Да и не возмущается у меня никто, поэтому так и оставляем.
Наше «тесто» в формочках
Теперь наступает самый сложный этап во всём приготовлении: уложить наше «тесто» по красивым формочкам. Это не совсем будет просто, потому что хлопья так и наровят рассыпаться. Но мы же поставили цель это сделать и идём к ней.
Как видите, всё вполне возможно! Отправляем наши корзиночки в духовку буквально на 5-7 минут, не более.
Замоченный желатин
Замачиваем желатин в холодной воде, отставляем в сторону.
Подготовка рикотты
Теперь приступим к подготовке основного продукта: рикотты. Конечно, можно взять и обычный творог, но рикотта мне больше нравится: она более нежная, мягкая и почти без запаха. Да и стоит, по крайней мере, во Владивостоке, дешевле творога.
Вместо сахара я использую стевию, это его природный натуральный заменитель, который в 5 раз слаще и не имеет калорий! Стевию я добавлю только в рикотту, но побольше, потом смешается с остальными ингредиентами и будет в самый раз!
Рикотта со стевией и сливками
Добавляем к рикотте стевию и 50 мл сливок, чтобы всё хорошо и легко пробить блендером.
Подготовленная рикотта
Вот такая масса должна у нас получиться.
Готовые корзиночки
Тем временем корзиночки приготовились. У меня, правда, произошел небольшой казус: малыш втихаря, за моей спиной, включил гриль, поэтому и за 5 минут корзиночки чересчур подрумянились.
Но, благо, не сгорели:)
Разделенная рикотта
Теперь делим нашу рикотту на 3 равные части, 2 из которых кладём в перемолотые ягодки. Очень хорошо перемешиваем.
Творожно-ягодные заготовки для овсяных корзиночек
В чашу, где у нас только рикотта, наливаем сливок столько, чтобы масса по густоте стала такая же, где заготовки с ягодками. Хорошо перемешиваем.
Желатин в сливках
Теперь выливаем оставшиеся сливки в сотейник, нагреваем, но не кипятим, и распускаем там желатин до полного растворения.
Разделение сливок с желатином
Делим сливки с желатином поровну между нашими тремя заготовками. Тщательно перемешиваем.
В корзиночки выкладываем по столовой ложке просто рикотты …
В корзиночки, которые мы достали из формочек, выкладываем по столовой ложке просто рикотты…
… затем по ложке творожной заготовки и голубикой и заготовки с клубникой и черникой …
…затем по ложке творожной заготовки с голубикой и заготовки с клубникой и черешней…
… завершаем чайной ложечкой рикотты
…завершаем чайной ложечкой рикотты.
Второй вариант подачи
Теперь сделаем вторую интерпретацию нашего десерта: выкладываем оставшиеся творожно-ягодные заготовки поочередно по креманкам.
Главное — попадать в середину, тогда сформируется красивый рисунок. Убираем наши десертики на час — полтора в холодильник, накрыв пищевой пленкой.
Готовое блюдо
Время прошло, можно подавать к столу! Корзиночки пропитываются творожно-ягодным кремом и становятся мягкими и нежными, но при этом отлично держат форму!
Мы не использовали ни грамма сахара и сливочного масла, только полезные ингредиенты! опробуйте, вашим деткам обязательно понравится такой десерт! И не только деткам!:)
Приятного аппетита!
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