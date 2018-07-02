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Куриные грудки на мангале. Мой любимый рецепт!
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Куриные грудки на мангале. Мой любимый рецепт! 

7dach.ru 51 минуту назад
Фото: 7dach.ru
Дачная классика — приготовить ужин на мангале! Хочу поделиться своим любимым, проверенным временем рецептом. Куриные грудки на мангале, которые всегда получаются очень вкусными, сочными, ароматными!
Для приготовления нам понадобится:филе куриных грудок;чеснок;базилик;укроп;соль;приправа для курицы;смесь перцев;майонез;кетчуп.
Начинаем готовить:Острым ножом делаем в курином мясе прорези.
И шпигуем мясо порезанным чесноком.
Складываем нашпигованное чесноком мясо в глубокую ёмкость, оставшиеся зубчики чеснока трем на терке и добавляем к мясу.
Соль, приправа, смесь перцев — все по вкусу.
Добавляем базилик. ! Тут есть один важный момент: если хочется получить максимум аромата от базилика, не режьте его ножом, а рвите руками!
Мелко режем укроп.
И тоже отправляем его в ёмкость с мясом.
Еще нам надо добавить немного майонеза и совсем чуть-чуть кетчупа.
Осталось все это хорошо перемешать, накрыть крышкой и забыть на пару часов (можно и дольше).
Жарить куриные грудки на мангале, использовав для этого решетку. Время приготовления зависит от того, насколько крупные грудки, но не надо передерживать! Хорошо промаринованное куриное мясо готовится очень быстро, не более 20 минут.
Почаще переворачивайте решетку, чтобы прожарка была более равномерной.
Вот такое сочное румяное куриное мясо готово к ужину!
Свежие овощи и зелень с грядки, а также любимый соус, станут отличным дополнением.
Приятного аппетита!
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