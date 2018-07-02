Закуска из баклажанов: быстрое и совсем несложное летнее блюдо

Вся его прелесть в том, что оно может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к мясу, рыбе или морепродуктам. Итак, создаем себе соответствующее настроение и приступаем к приготовлению блюда.

Набор продуктов:

баклажаны — 3 шт. (не крупные);

перец сладкий — 2 шт. ;

лук порей — 1 шт. ;

корень имбиря — по вкусу;

чеснок — по вкусу (2 зубчика);

чили перец — 1 стручок;

мед — 1 ст. ложка;

соевый соус (я беру не очень соленый) — 125 мл;

зелень кинзы и укропа — по вкусу;

семена кориандра — 1 ч. ложка;

мука — для загущения соуса;

масло растительное для жарки.

Ну, и музыка не умолкает.

Процесс приготовления:

Баклажаны нарезаются довольно крупными кубиками. Сладкий перец нарезается довольно толстой соломкой. Все остальные овощи шинкуются исходя из пристрастия или умения повара. Тишины на кухне сегодня нет.

На сильно разогретом масле порциями обжариваются баклажаны. До образования «корочки. Самое главное, чтобы они не потеряли форму и не „расползлись“.

Обжаренная порция баклажанов выкладывается в миску и пересыпается мукой.

Перед тем, как выложить последнюю порцию баклажанов, в горячее масло кладутся семена кориандра и мелко нарезанный чили перец. Они быстро отдадут маслу свои аромат и остроту. После выкладывается последняя порция баклажанов. После того, как начала образовываться корочка, кладутся сладкий перец и лук порей. Огонь уменьшаем и даем обжариться овощам минут пять.

После этого выкладываем в сковороду все баклажаны, кладем имбирь, мед, соевый соус. Все перемешиваем. Даем „потомиться“ на медленном огне минут 10.

После этого выкладываем нарезанную зелень и чеснок (я обычно сначала мелко режу чеснок, а затем на нем шинкую зелень). Все хорошо перемешали, дали „потомиться“ еще минут пять. Все, блюдо готово! Пора к столу!

Ну и по традиции, вино, дождавшееся своей очереди. Ну вот, как-то так))