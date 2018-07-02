Ещё
Закуска из баклажанов: быстрое и совсем несложное летнее блюдо
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Она растолстела, смотреть было противно»
«Она растолстела, смотреть было противно»

Закуска из баклажанов: быстрое и совсем несложное летнее блюдо 

7dach.ru 45 минут назад
Фото: 7dach.ru
Вся его прелесть в том, что оно может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к мясу, рыбе или морепродуктам. Итак, создаем себе соответствующее настроение и приступаем к приготовлению блюда.
Набор продуктов:
баклажаны — 3 шт. (не крупные);
перец сладкий — 2 шт. ;
лук порей — 1 шт. ;
корень имбиря — по вкусу;
чеснок — по вкусу (2 зубчика);
чили перец — 1 стручок;
мед — 1 ст. ложка;
соевый соус (я беру не очень соленый) — 125 мл;
зелень кинзы и укропа — по вкусу;
семена кориандра — 1 ч. ложка;
мука — для загущения соуса;
масло растительное для жарки.
Ну, и музыка не умолкает.
Процесс приготовления:
Баклажаны нарезаются довольно крупными кубиками. Сладкий перец нарезается довольно толстой соломкой. Все остальные овощи шинкуются исходя из пристрастия или умения повара. Тишины на кухне сегодня нет.
На сильно разогретом масле порциями обжариваются баклажаны. До образования «корочки. Самое главное, чтобы они не потеряли форму и не „расползлись“.
Обжаренная порция баклажанов выкладывается в миску и пересыпается мукой.
Перед тем, как выложить последнюю порцию баклажанов, в горячее масло кладутся семена кориандра и мелко нарезанный чили перец. Они быстро отдадут маслу свои аромат и остроту. После выкладывается последняя порция баклажанов. После того, как начала образовываться корочка, кладутся сладкий перец и лук порей. Огонь уменьшаем и даем обжариться овощам минут пять.
После этого выкладываем в сковороду все баклажаны, кладем имбирь, мед, соевый соус. Все перемешиваем. Даем „потомиться“ на медленном огне минут 10.
После этого выкладываем нарезанную зелень и чеснок (я обычно сначала мелко режу чеснок, а затем на нем шинкую зелень). Все хорошо перемешали, дали „потомиться“ еще минут пять. Все, блюдо готово! Пора к столу!
Ну и по традиции, вино, дождавшееся своей очереди. Ну вот, как-то так))
7dach.ru: последние новости
Наша милая картошка-тошка-тошка, или Пионеров бывших не бывает! Творожно-ягодный десерт: готовим вкусно и полезно для наших деток Куриные грудки на мангале. Мой любимый рецепт!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она растолстела, смотреть было противно»24
Садальский показал пикантное фото Васильевой40
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Исчезающие бикини: мода для храбрых70
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение