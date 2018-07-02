Вместе весело не только шагать, но и готовить, или Готовим манты всей семьей! 

Для нас дача стала тем местом, где можно собраться с родными, друзьями. На праздники и просто так. И так сложилось, что в такие сборы всегда готовим что-то такое, чтобы все были причастны. И даже если мы на даче просто с детьми, частенько готовим все вместе.
Манты
Одни из наших любимых блюд — это пельмени, вареники, манты, хинкали. Готовим в любое время года и в любом составе. На Рождество у нас традиция — каждый год мы лепим вареники с картошкой и брынзой. Обычно народу много и руку прикладывают все от мала до велика.
Вареники
Частенько балуем себя и мантами — специально для них была куплена мантоварка. КСТАТИ! она прекрасно справляется со стерилизацией банок паром.
Мантоварка
Ингредиенты:
Для фарша на 1 кг:
мясо;
лук репчатый — 2 шт. ;
чеснок — по вкусу;
перец — по вкусу;
петрушка — по вкусу;
соль — 1 ч. ложка;
ледяная вода — 1 стакан.
Для теста:
мука;
яйцо;
вода;
соль.
Процесс приготовления:
Готовятся манты быстро и просто. Тесто самое простое — мука, яйцо и вода, немного соли. Обязательно должно быть довольно крутым, чтобы не расползаться приварке. Вымешивать нужно долго и тщательно, минут 20-30. Далее накрываем миской и оставляем его отдыхать на полчасика, можно и на часик.
В это время займемся фаршем. На 1 кг фарша (у нас это обычно куриный или индюшиный, так какптица своя) 1 ч. ложка соли, перец по вкусу, парочка луковиц, несколько зубчиков чеснока, петрушка (зелень можно класть на свое усмотрение). И обязательно около 1 стакана ледяной воды — это придаст начинке сочность и при поедании внутри будет вкуснейший бульон, который выпивается первым. Конечно, фарш тоже должен быть холодный. Вымешивать надо основательно, минут 10-15. И поставить в холодильник настаиваться. Раз все готово, можно приступать и к лепке. Для вареников просто раскатываем пласт, режем его на квадратики и кладем начинку. Для мантов и хинкали из теста делаем колбаску, режем ее на одинаковые кусочки. Далее каждый раскатываем и формируем мант. Лепится все быстро. Особенно когда много помощников.
Манты
Ну а дальше дело за малым — отварить всю эту вкуснятину на пару или в воде. Манты мы варим 18 минут только что слепленные и 21 минуту замороженные. Вареники и пельмени — до готовности, которая зависит от размера. И обязательно вареники подавать с обжаренным лучком!
Вареники
Манты
Добро пожаловать к столу!