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Эксперт КФУ посоветовала не худеть быстро
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Эксперт КФУ посоветовала не худеть быстро 

Казанский Портал 39 минут назад
Врач-диетолог университетской клиники КФУ Венера Аверкиева рассказала о правильном подходе к диете и здоровому питанию.
«Нет пищи абсолютно «хорошей» или совершенно «плохой». Плохим или хорошим бывает набор продуктов и способы их приготовления», — считает Аверкиева. Есть нужно небольшими порциями регулярно без больших перерывов. Не стоит сразу отказываться от вредной пищи, лучше постепенно уменьшать ее количество.
Не нужно пытаться похудеть за короткие сроки. Ни к чему хорошему это не приведет.
«Излишние килограммы накапливаются годами, избавиться от них за короткий период времени невозможно. Быстрое похудение приведет к быстрому набору массы, а еще это стресс, который несет большой вред организму», — говорит Аверкиева.
Врач советует ограничить употребление жира, чистого сахара, поваренной соли и алкогольных напитков, сообщает пресс-служба КФУ.
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