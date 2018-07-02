Легкий, но сытный дачный завтрак, или Рулетики с творожной начинкой

Дачный завтрак. Какой он? Однозначно, вкусный! Достаточно легкий, но в то же время сытный. А еще его приготовление не должно занимать много времени. Сегодня у нас на завтрак рулетики с творожной начинкой.

Для приготовления нам понадобится:тонкий лаваш;творог 9%;сметана (для сидящих на диете можно заменить йогуртом);свежая зелень (укроп, петрушка, кинза);свежие огурчики;небольшая головка чеснока;соль.

Итак, начинаем готовить:1. Режем зелень.

2. Огурчики и чесночок трем на терке.

3. Смешиваем творог со сметаной, зеленью, огурчиками и чесночком. Добавляем соль (по вкусу).

Я намеренно не пишу количество продуктов, так как при приготовлении этого блюда надо полагаться на свой вкус (количество чеснока и соли), а количество добавляемой сметаны (йогурта) зависит от плотности творога.

4. В результате у нас должна получиться масса, которую можно легко намазать на лаваш.

5. Наносим массу ровным не очень толстым слоем на лаваш и заворачиваем его в рулет.

6. После чего заворачиваем рулет в упаковку от лаваша или просто убираем в пакет. И оставляем на полчасика, если готовим его утром, непосредственно к завтраку. Или убираем в холодильник, если готовим его заранее.

7. А теперь остается только порезать его и подать к столу!

Вкусный и полезный дачный завтрак готов!

Приятного аппетита!