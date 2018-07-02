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Дачный бургер — дети в восторге!
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Дачный бургер — дети в восторге! 

7dach.ru 34 минуты назад
Фото: 7dach.ru
За городом каждый день хочется готовить на открытом огне, особенно летом. Просто шашлык надоедает. Поэтому мы все время придумываем что-то новенькое. Это может быть и домашняя шаурма, и рыбные стейки, и домашние люля-кебаб из индейки. Но расскажу я о том, что все дети так любят. О бургерах! Домашний бургер — лучший способ не посещать заведения фастфуда. Ведь все приготовлено своими руками. Причем дети активно и с удовольствием в этом действии участвуют.
Ржаной бургер
Процесс приготовления:
Итак, приступаем! Вначале ставим тесто дрожжевое. Пусть оно постоит часика полтора, подойдет. Ставим миску с тестом или в миску с теплой водой, или в парилку в бане, если топим. Котлеты в идеале лучше использовать или замороженные, или подмороженные.
Котлеты
В прошлом году встал вопрос — как сделать котлеты одинаковыми? Все очень просто. Заказали на китайском сайте вот такое нехитрое приспособление — быстро и все одинаковые красивые выходят.
Приспособление
Обычно делаю сразу запас из пары килограммов фарша и морожу, чтобы ради четырех котлет на пачкать все вокруг. Булочки формируем небольшими лепешками — именно лепешками, они пока будут расстаиваться, все равно поднимутся. Расстаиваем в теплом месте минут 30 и отправляем в духовку. Выходит красота и вкуснота.
Булочки
Булочки
Когда булки готовы, можно начинать жарить сами бургеры. Пока они жарятся, готовим булочки и прочие продукты для наполнения. Булочку надо разрезать вдоль и внутренний срез поджарить на сухой сковороде — так булочка не будет мокнуть от соуса и будет хрустеть.
Обжарить
В начинку отправить можно все, что душе угодно или что найдется в доме: огурцы и помидоры кружочками, соленые или маринованные огурчики (в прошлом году сделали интересную заготовку — маринованные огурчики кружочками — по вкусу почти как в оригинале), сыр, салат, лук. Можно из магазина или с рынка. Но летом так приятно использовать все свое по возможности. И обязательно соус — мы любим кетчуп и майонез с чесноком, но можно и поэкспериментировать.
Салат
Помидоры
Все готово. А вот уже и котлетки пожарились. А какой стоит аромат! Садимся за стол и начинаем каждый собирать себе бургер по душе. Кто-то положит салат и лук, кому-то захочется свежих овощей — тут можно выбирать.
Готово
Вкусно
А теперь всем приятного аппетита! P. S. Булочки можно делать и ржаные, и пшеничные. Все зависит от вашей фантазии.
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