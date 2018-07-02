Овощи с мясом и лапшой в казане: быстро, просто и вкусно!

Лето — пора всего самого вкусного, в том числе и овощей. Представляю вашему вниманию блюдо в азиатском стиле, в которое можно положить практически все овощи, какие у вас выросли. Готовится очень быстро, дольше всё резать;)

Ингредиенты доступны, можно варьировать по своему вкусу. Блюдо получается весьма сытным и дает заряд энергии для дачных дел.

Ингредиенты: Основные:

морковь — 2 шт. ;лук — 6 шт. (небольших);перец сладкий — 2 шт. (в идеале — красный и желтый, так красивее);чеснок — 5 зубчиков;свинина нежирная — 300 г;лапша яичная (или обычные спагетти) — 400 г;перчик чили — 1 шт;кешью — 30 г;масло раст. — 60 мл;соевый соус — 50 мл;сахар — 1 ст. ложка;петрушка — пара веточек (для украшения).

Для маринада к мясу:

соевый соус — 30 мл;масло кунжутное — 30 мл;чеснок — 4 зубчика;имбирь свежий — 30 г.

Приготовление:Перво-наперво необходимо заняться мясом: мы должны его порезать и приготовить простенький маринад.

Ингредиенты для маринования мяса

Пока мы будем нарезать овощи, свинина успеет промариноваться.

Подготовленные продукты для маринования мяса

Свинину нужно нарезать на тонкие полоски. Чем тоньше, тем лучше промаринуются и быстрее прожарятся.

Имбирь и чеснок мелко порубить.

Замаринованное мясо

Добавляем к мясу имбирь, чеснок, соевый соус и кунжутное масло. Последнее — необязательный ингредиент, но с ним вкуснее, и оно придает свою изюминку блюду:)

Тщательно всё перемешиваем.

Овощи для нарезки

Теперь наступает самый долгий процесс во всём приготовлении: нарезать овощи. Приступаем!

Лук нарезать полукольцами

Морковь порезать тонкими длинными брусочками

Перец нарезать тонкими полосками

Чеснок, кешью и перчик чили мелко нарубить

Лапша

Теперь займемся лапшой, которая и придаст сытость нашему блюду. Я взяла яичную. Владивосток рядом с азиатскими странами, поэтому у нас выбор подобных вещей широк. Но обычные спагетти тоже отлично подойдут.

Отваренная лапша

Лапшу отвариваем так, как написано на упаковке. В моем случае это было 5 минут в подсоленной воде. Главное — не переварить! Затем промыла под холодной водой.

Оставшиеся ингредиенты, необходимые для приготовленияВсё нарезано, отварено, замариновано! Берем с собой растительное масло, сахар и соевый соус и идем готовить!

Импровизированный вок Это моя дачная плита. Казан выступает в качестве непосредственно казана, кастрюли и вока заодно:) Примитивно, но работает на «отлично»!

Разжигаем огонь, наливаем в казан растительное масло и раскаляем его. Очень важно готовить на сильном огне!

Первым делом обжариваем мясо 3-4 минуты, постоянно помешивая

Далее кладем морковь и жарим 2 минуты

Следующий на очереди — лук. Ему понадобится всего 1 минутка

Теперь — сладкий перец. Жарим его 2-3 минуты. Не забываем постоянно всё мешать!

Далее кладём чеснок, кешью и перчик чили и обжариваем их буквально секунд 30 Теперь насыпаем сахар, выливаем соевый соус, перемешиваем и…

…сразу выкладываем лапшу, хорошо перемешиваем 1 — 2 минутки

Снимаем казан с огня, поскольку блюдо уже готово!

Непосредственно на приготовление ушло буквально 12 минут! Дольше резать:)

Блюдо получается вкусным, ароматным, сытным, сочным от обилия красок и цветов наших овощей и с перчинкой! По мне — прекрасный дачный вариант!

Готовое блюдо я посыпала кешью и свежей петрушкой. Как ни крути, но это азиатская кухня. Для поддержания стиля я подала в соответствующей тарелке и с палочками (хотя вилкой гораздо быстрее всё съедят и ещё попросят).

Мясо, овощи, гарнир — всё в одном! Семья довольна и готова к новым дачным подвигам!

Приятного аппетита!