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Дождались! Несколько советов, как «выжить» жарким летом
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Дождались! Несколько советов, как «выжить» жарким летом 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Совет 1  Вспомните: придя домой с жаркой улицы, вы мечтаете об охлаждающем ледяном напитке, однако не всегда предусмотрительно оставляете воду в холодильнике. А ставить в холодильник напиток по приходу — не вариант, слишком долго будет охлаждаться. У нас есть простое решение: возьмите стакан, опустите его в воду или под кран и хорошенько промочите со всех сторон; далее поместите стакан в морозилку на 2-3 минуты. Достаньте замороженный стакан и налейте свой напиток — стакан моментально отдаст холод воде, ведь процессы теплоотдачи летом никто не отменял.
Совет 2  Эксперименты с охлаждающими напитками летом как никогда актуальны: лимонады, соки, коктейли. Одним из самых полезных считается цитрусовый фреш: в нем большая доля фруктов, а, значит, и больше полезных веществ. Скорее всего, вы замечали, что на стакан фреша уйдет достаточно много апельсинов и лимонов. У нас есть парочка советов, как увеличить количество фреша при меньших фруктовых затратах. Залейте апельсин и лимон кипятком, оставьте на пару минут. Далее даем остыть и ставим в морозилку на ночь. Вытягиваем замороженные фрукты и повторяем процедуру: заливаем кипятком. Можно приступать к созданию фреша, будьте уверенны, в этот раз сока получится гораздо больше!
Совет 3  В летнем лесу или на речке прекрасно всё, кроме назойливых комаров. Не хотите тратить деньги на репелленты или подвергаться их химическому воздействию, а насекомые буквально съедают вас? Воспользуйтесь этим лайфхаком: возьмите два лимона, разрежьте пополам и выдавите сок в ёмкость. Возьмите разнообразные пряности: для этого дела сойдут палочка корицы, бадьян, кардамон, гвоздика, перец душистый — чем больше, тем лучше, поместите их в чистую баночку, туда же влейте ранее выжатый лимонный сок. Добавьте кусочки лимона и немного воды. Поместите в банку круглую свечку в металлической подставке, зажгите. У вас получилась отличная свечка, которая создаст романтическую атмосферу, а вот комары от её запаха точно не будут вас благодарить. Также свойствами анти-комар обладают следующие продукты: уксус, базилик, корица, масло чайного дерева и эвкалипта — если что-нибудь из этого списка есть у вас под рукой — вотрите в открытые участки тела, комары будут вас остерегаться.
Совет 4  Лето — пора вкусной еды на природе, однако часто пища первой страдает от жары — греется, а то еще хуже — портиться. Не каждый может похвастаться сумкой-холодильником, зато каждый может сделать упрощенную версию охлаждающего контейнера с помощью этого лайфхака. Вам пригодится большая плотная губка — опустите её в холодную воду, чтобы она как следует пропиталась. Поместите губку в пакет с застежкой и отправьте в морозилку на пару часов. Губка-лед готова к использованию! Положите её в контейнер с едой — за температуру продуктов можете не переживать, а пакет с застежкой будет удерживать воду, которая начнет выделяться со временем в процессе таяния.
Совет 5  Каждый мечтает о красивом загаре летом, однако без специальных средств, санскринов, реалии весьма плачевны — чрезмерное пребывание на солнце грозит обгоранием. Что делать, если средства для загара под рукой нет, а очень хочется на пляж? Вам поможет этот простой лайфхак. Итак, чтобы сделать масло для загара из натуральных ингредиентов вам понадобится баночка, в которой будут смешиваться все компоненты. Заполняем ёмкость абрикосовым маслом 25мл, далее добавляем масло авокадо — 25мл, вслед за ним 5 капель эфирного масла иланг-иланга. Встряхиваем — наше натуральное масло готово к использованию. Для пылких любителей ореховых масел мы приготовили еще один рецепт: в баночку последовательно добавляем по 25мл миндального масла и масла грецкого ореха и 5 капель эфирного иланг-иланга. Если у вас все же не хватает какого-либо компонента — не отчаивайтесь, все это можно приобрести в аптеке; к тому же ваше средство получится максимально полезным и питательным — здорово, не правда ли? Однако учтите, что ни одно средство не спасет от солнечных ожогов, если не придерживаться элементарных правил: избегать солнечных лучей в период с 12 до 14, длительного пребывания на солнце.
Совет 6  Что же делать, если все таки вы перегрелись на солнце? В этом случае тоже есть отличный лайфхак. Возьмите часть ягод клубники, перетрите их вилкой. Добавьте в ёмкость такую же часть сметаны, перемешайте, разложите смесь в формочки для льда и переместите в морозилку. В случае перегрева — достаньте кусочек сладкого льда, вотрите в кожу. Это средство мгновенно охладит вас, а компоненты увлажнят кожу и сделают её ароматной.
По материалам www.stevsky.ru
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