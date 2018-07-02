На листьях черешни мелкие круглые коричневые пятна. В чем причина?

Что с черешней — клястероспориоз или коккомикоз и тля? На листьях образовались мелкие круглые коричневые пятна.

Еще проблема — дерево сверху с ветками, но без листьев стоит, листва только снизу, дерево не плодоносит.