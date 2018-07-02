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На листьях черешни мелкие круглые коричневые пятна. В чем причина?
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На листьях черешни мелкие круглые коричневые пятна. В чем причина?
7dach.ru
10 минут назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Что с черешней — клястероспориоз или коккомикоз и тля? На листьях образовались мелкие круглые коричневые пятна.
Еще проблема — дерево сверху с ветками, но без листьев стоит, листва только снизу, дерево не плодоносит.
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