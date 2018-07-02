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Что случилось с баклажанами?
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Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом

Что случилось с баклажанами? 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Начал нервничать! Кто знает, подскажите, затронуло пока только нижние листья.
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