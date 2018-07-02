Чем нужно питаться сразу после выкидыша

Какие изменения в питании необходимо сделать немедленно после выкидыша? Ответ на этот вопрос дали эксперты из Скандинавии. Статистика показывает, что от 8% до 20% всех беременностей заканчиваются выкидышами. Эти события очень тяжело сказываются на женском организме в эмоциональном плане. Немногие женщины знают о том, что сразу после выкидыша их организму требуется специфическое питание. Эксперты из Финляндии и Норвегии подчеркивают, что таким представительницам прекрасного пола надо налегать на продукты, богатые железом. Это связано с тем, что при выкидышах нередко теряется много крови. К подобного рода продуктам относятся зеленые листовые овощи, гранаты, печень животных, свёкла и брокколи. После выкидыша женщина должна употреблять больше фолиевой кислоты, так как ее дефицит тоже может быть одной из косвенных причин прерывания беременности. Очень много фолиевой кислоты содержится в яичных желтках, шпинате, свекле, бананах, апельсинах, спарже, капусте, цельнозерновых продуктах, хлебе и миндале. А вот острой пищи лучше избегать. Дело в том, что после выкидыша многие женщины получают курс антибиотиков, и в этот момент употребление острой пищи может спровоцировать гастрит. Следует также отказаться от продуктов питания с высокой степенью переработки и так называемых «пустых» калорий. Впрочем, все эти продукты представляют вред для здоровья любого человека, но после выкидыша их употребления может быть особенно негативным. Помните о том, что прибавка в весе, вызванная употреблением нездоровых продуктов питания и малоподвижным образом жизни, является одним из основных факторов риска выкидышей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)