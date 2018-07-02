Названы самые удивительные свойства моркови

Морковь относится к числу самых популярных овощных культур в России, ее можно найти в огороде почти любого дачника. Но немногие знают о том, как полезен этот удивительный продукт питания. Большая часть плюсов для здоровья, которые мы получаем от потребления моркови, объясняются содержанием бета-каротина и пищевых волокон. Этот овощ также считается отличным источником антиоксидантов, он богат витаминами A, C, K, B8, пантотеновой кислотой, фолатами, калием, железом, медью и магнием. Всё это делает морковь отличным инструментом для профилактики болезней сердца. Шотландские исследователи обнаружили, что регулярное употребление моркови в течение трех недель снижает уровень холестерина на 11%. Морковь также способствует уменьшению артериального давления за счет имеющегося в ней калия, являющегося расширителем сосудов. Он уменьшает напряжение сосудов и артерий, повышая уровень кровотока и циркуляции крови. Морковь содержит целый ряд антисептических и антибактериальных свойств, которые позволяют ей укреплять иммунную систему. Этот овощ способствует процессам пищеварения за счёт волокон, являющихся одними из самых важных элементов для здоровья всей пищеварительной системы. Волокна способствуют нормальному стулу и всей работе кишечника. Ещё одним своим полезным свойством морковь обязана бета-каротину. Его потребление связано со снижением опасности нескольких видов опухолей, включая рак легких. Морковь замедляет или приостанавливает процесс возрастной макулярной дистрофии, которая является основной причиной потери зрения в пожилом возрасте. Кстати, дефицит витамина А может вызывать нарушения зрения, а морковь богата этим витамином. Наконец морковь помогает контролировать диабет, укреплять здоровье полости рта и даже снижать риск инсульта. Для этого достаточно ежедневно употреблять сырую морковь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)