Клара Новикова сразила американцев русской хреновухой

О кулинарных способностях Клары Новиковой в шоубизнесе ходят легенды. Актриса обожает радовать разными вкусностями не только близких, но и коллег. А сейчас Клара Борисовна стоит у плиты почти каждый день — кормит любимого внука, который переехал жить к звездной бабушке.

— В нашей семье и мама, и бабушка очень хорошо готовили, — рассказывает звезда. — Когда я вышла замуж, ничего не умела. Но потом научилась. Не могу сказать, что я готовлю с утра до вечера, но очень люблю этим заниматься. Когда надоедает, делаю перерыв. Сейчас мои дети уехали на год во Францию на работу, и я взяла на себя обязательство кормить старшего внука Лёву, который остался здесь. Ему 20 лет, он студент. Поэтому, когда я не на гастролях, каждый день стою у плиты. Лёве очень нравятся мои блюда. Даже не знаю, захочет ли он переходить на еду мамы, когда она вернется через несколько недель.

— За продуктами ходите сами?

— Конечно. И ощущаю, что все заметно подорожало. Раньше ходила в магазины редко, но сейчас бываю там каждый день. Покупаю все необходимое. Мой внук, например, не ест овощи вообще, так повелось с детства. И я придумала такую фишку. Покупаю все овощи, которые сейчас продаются, варю овощные супы, и он их с удовольствием ест. Даже не зная, что там находятся овощи! Я их прокручиваю блендером и таким образом впихиваю во внука витамины. Теперь, когда захочет есть, мне постоянно говорит: «Клара, давай свой суп!»

— Насколько я знаю, вы давно отказались от мяса. Внук тоже его не ест?

— Нет, внуку готовлю. А сама я от мяса отказалась сознательно уже очень много лет назад. Никакого дискомфорта от этого не испытываю. Я, например, варю даже борщ без мяса. С грибами и фасолью. Эти продукты мне восполняют б­елок.

— А что за история, что вы американцев покорили своей стряпней?

— Это правда. Как-то я поехала к брату, который живет там очень много лет. И на праздники накрыла русский стол. Даже хреновуху сделала сама! Собралось много американцев, которые вообще не понимали, что это такое. На столе были и виски, и коньяк, и разные вина. Но моя хреновуха пошла на ура. Они сказали, что это водка с закуской. Мой брат после этого решил посадить у себя в огородике хрен. С большим трудом нашел его. На следующий год к нему стали приходить соседи и говорить: «Ты знаешь, у нас вылезли из земли какие-то корни, которые невозможно вырвать!» Оказалось, это хрен полез во все стороны. Соседи даже вызывали специальную службу, которая его вырубила.

— Отказавшись от мяса, вы, наверное, перестали поправляться?

— К сожалению, нет. Сейчас мне надо похудеть. Не могу сказать, что я страшная обжора. Но в последнее время округляюсь, к сожалению. Я же своему внуку постоянно делаю оладушки из кабачков, он любит мои сырнички, творожники всякие. Я ими балую не только внука, но и себя. Вот немного и поправилась. Кстати, сейчас мне прислали удивительный рецепт жареного варенья из клубники. Скоро попробую его приготовить. Что я еще готовлю? Вареники с вишней. Скажите, что может быть вкуснее их? У меня есть удивительный рецепт. Мама покупала смородину, чернику, растирала с сахаром и сметаной. И делала к вареникам вкусную заливку. Но с вашими читателями я хочу поделиться рецептом очень вкусного творога, который я готовлю постоянно.