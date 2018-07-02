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В магазинах Рязани может продаваться фальсифицированное масло семи марок
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В магазинах Рязани может продаваться фальсифицированное масло семи марок 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В результате первого этапа мониторинга качества молочной продукции установлены факты фальсификации масла сливочного «Крестьянское» м.д.ж. 72,5% семи торговых марок, сообщает минэкономразвития Рязанской области.
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