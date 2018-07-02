5 потрясных рецептов от участников фестиваля «О, да! Еда!»

460 calories

Перловка с шампиньонами и голубым сыром

По-настоящему царская каша от шеф-повара гастропроекта «Зерно» Лолиты Луниной. Перловка с шампиньонами и голубым сыром СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 460 ккал

Ингредиенты

Перловая крупа 250 г Грибы (шампиньоны) 280 г Лук (репчатый) 120 г Сливки (20% жирность) 100 г Сыр (дор блю) 100 г Сыр (пармезан) 40 г Масло (растительное) 20 мл Мёд 12 г Чеснок 4 зубчика Зелень 8 г Специи (по вкусу) 8 г Специи (прованские травы) 4 г Соль 8 г Промойте перловку и отварите до готовности согласно инструкции на упаковке.

Нарежьте репчатый лук кубиком и обжарьте на масле. Добавьте мёд и карамелизируйте.

Нарежьте шампиньоны сегментами и обжарьте с чесноком.

Добавьте в готовую перловку нарезанный кубиками сыр дор блю, шампиньоны, карамелизированный лук, сливки, прованские травы и специи (соль, перец, мускатный орех, кардамон по вкусу). Перемешайте.

Посыпьте сверху тёртым пармезаном и зеленью.

275 calories

Зелёная шакшука

Ближневосточная пряная яичница с тушёной зеленью из меню хумусии «Мамэле». Зелёная шакшука СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 275 ккал

Ингредиенты

Яйца 8 шт. Шпинат (свежий) 400 г Лук (порей или репчатый) 120 г Сыр (мягкий лабане или его аналог) 50 г Петрушка 60 г Кинза 60 г Мята 40 г Чеснок 40 г Лимон (сок) по вкусу Кориандр по вкусу Специи по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Очистите и нарежьте лук. Если используете порей — то кольцами, репчатый — можно помельче. Потом очистите и мелко порубите чеснок.

В просторном сотейнике разогрейте немного масла. Поджарьте сначала кориандр и любимые специи в течение 1 минуты. Потом добавьте лук и чеснок и пассеруйте, пока они не станут мягкими и золотистыми.

Добавьте в сотейник немного лимонного сока. Затем выложите шпинат и готовьте 2—3 минуты, пока он не уменьшится в размере. Перемешайте.

Добавьте половину оставшейся зелени, посолите и поперчите.

Сделайте небольшие лунки и аккуратно разбейте в них яйца. Для удобства и гарантии сохранности желтка сначала разбейте яйцо в небольшую мисочку, а уже оттуда вылейте его в сотейник.

Накройте сотейник крышкой, уменьшите огонь и готовьте, пока яйца не побелеют сверху. Желток должен остаться жидким.

Добавьте мягкий сыр, оставшуюся зелень и специи. Перед подачей посолите и поперчите по вкусу.

496 calories

Рамен с кальмаром

Гречневая лапша с кальмаром и спайси майонезом от шефа японского бистро Ronny. Рамен с кальмаром СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 496 ккал

Ингредиенты

Лапша (гречневая отварная) 400 г Кальмары (тушка) 200 г Огурец (средний) 1 шт. Морковь 1 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Чеснок 6 зубчиков Вода 2 л Майонез 200 г Паста (мисо) 100 г Соус (соевый) 100 мл Соус (шрирача) 50 мл Уксус (рисовый) 50 мл Масло (кунжутное) 40 мл Имбирь (корень) 40 г Сахар 40 г Лук (зелёный) 2 пера Петрушка 1 веточка Укроп 1 веточка Кинза 1 веточка Водоросли (нори) 1 лист Кунжут (жареный) 10 г Соль 4 г Приготовьте бульон. Опустите в воду морковь, репчатый лук, 2 зубчика чеснока, имбирь, укроп, петрушку и кинзу. Варите минут 40 (в процессе не забывайте снимать пену). Процедите бульон, добавьте мисо пасту и соевый соус и размешайте, чтобы они полностью растворились.

Пока варится бульон, приготовьте спайси соус. Добавьте в майонез 4 зубчика чеснока, соус шрирача, 20 мл кунжутного масла и 20 мл соевого соуса. Измельчите всё блендером.

Замаринуйте огурцы. Нарежьте их тонкими слайсами. Растворите в рисовом уксусе соль и сахар. Залейте огурцы маринадом и оставьте на 15—20 минут.

Теперь можно собирать рамен. На дно тарелки выложите отваренную лапшу, а сверху добавьте тонко нарезанного сырого кальмара. Залейте всё горячим бульоном, добавьте спайси соус, маринованные огурцы и кунжутное масло. Украсьте мелко нарезанным зелёным луком, нори и кунжутом.

287 calories

Мидии мариньер

Рецепт мидий, томлёных в белом вине с луком, зеленью и чесноком, от команды «Черноморских морепродуктов». Мидии мариньер СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 287 ккал

Ингредиенты

Мидии 1 кг Вино (белое сухое) 150 мл Лук (репчатый красный) 70 г Чеснок 15 г Петрушка (зелень) 15 г Специи по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Переберите и хорошо промойте мидии.

Репчатый лук очистите и мелко нарежьте. Чеснок очистите, раздавите ножом и порубите.

Помойте петрушку, отделите листья от стеблей и мелко порубите их ножом.

В толстостенной кастрюле или сотейнике разогрейте растительное масло. Добавьте лук и горсть рубленой петрушки. Обжарьте, помешивая, около 3 минут на среднем огне (не давая луку зажариться).

Влейте белое вино и потомите около 5 минут на среднем огне.

Добавьте мидии, перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и готовьте 3 минуты.

Добавьте оставшуюся рубленую петрушку, чеснок и специи. Перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте мидии ещё 3 минуты.

255 calories

Ахи поке с соусом юдзу

Рис с тунцом, бобами эдамаме, огурцом и необычной заправкой по рецепту азиатского ресторана Bao Mochi. Ахи поке с соусом юдзу СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 255 ккал

Ингредиенты

Рис 400 г Тунец 240 г Огурец (свежий) 120 г Бобы (эдамамэ) 80 г Водоросли (чука) 80 г Кумкват 60 г Лук (красный) 40 г Водоросли (сио комбу) 20 г Перец (чили) 12 г Сок (фреш из болгарского перца) 80 мл Сок (фреш апельсиновый) 40 мл Сок (юдзу) 8 мл Масло (растительное) 30 мл Соус (креветочный) 12 мл Уксус (рисовый мицукан) 50 мл Вино (рисовое мирин) 10 мл Сахар 10 г Кунжут 4 г Сок (свекольный фреш) для маринада Анис для маринада Гвоздика для маринада Соль по вкусу

Предварительно замаринуйте тунец с морской солью и стружкой тунца.

Приготовьте заправку для риса: смешайте рисовое вино мирин, рисовый уксус мицукан и сахар. Добавьте к рису и перемешайте.

Для соуса юдзу смешайте в блендере сок юдзу, фреши из болгарского перца и апельсина, креветочный соус и соль. Добавьте тонкой струйкой охлаждённое растительное масло.

Тонко нарежьте лук. Бланшируйте его горячей водой и замаринуйте в свекольном фреше с анисом, перцем чили и гвоздикой.

Прогрейте рис до 50 градусов и добавьте тунец. Выложите по кругу бобы эдамамэ, красный маринованный лук, нарезанные водоросли чука и свежий огурец. Украсьте сверху кольцами перца чили и кумквата, посыпьте водорослями сио комбу и кунжутом и полейте всё соусом юдзу.

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