Что нельзя есть при подагре

При лечении такого заболевания как подагра, большую роль играет не прием медикаментов, а соблюдение правильного питания. Дело в том, что недуг развивается по той причине, что в организме скапливаются соли, они постепенно откладываются в суставах, тем самым нарушая работу конечностей, а также вызывая сильные приступы болей.

Врачи еще не нашли лекарства, которое бы помогло полностью вылечить болезнь, но если придерживаться основных правил питания, можно устранить симптоматику подагры и снизить количество приступов болезни. Мы опишем список тех продуктов, которые нельзя есть при подагре, чтобы пациент мог самостоятельно составить полноценное меню для своего питания.

Обычно симптоматика проявляет себя более явно после того, как пациент употребит в пищу большой объем еды. Также обострения случаются при злоупотреблении алкогольными напитками, слишком сладкими и солеными продуктами, и жареными блюдами. Существует список того, что лучше не использовать в пищу при таком недуге, чтобы ускорить процесс выведения солей, а также не провоцировать отложение новых. При строгом соблюдении диеты, можно всего за две недели избавиться от острых приступов подагры.

yandex_ad_1 Какие продукты вредят организму

Существует целый список продуктов, которые придется исключить из рациона. Мы опишем, что нельзя есть при подагре максимально подробно, чтобы пациент полностью исключил эти продукты питания из своего рациона.

Продукты, которые недопустимо использовать для приготовления блюд даже в редких случаях:

копченые виды мяса и рыбы (мясо может быть использовано только в вареном виде);

соль в любом количестве;

горох и фасоль, а также остальные виды бобовых культур (в их составе содержится большое количество растительного белка, а он очень насыщен пуринами);

кофе и кофейные напитки;

морепродукты, которые содержат в составе специи и пряности;

все виды грибов;

супы с добавлением мяса, а также крутые мясные бульоны;

любой вид шоколада;

напитки с содержанием алкоголя;

продукты в консервированном виде;

рыбная икра соленая;

исключается полностью кетчуп и майонез, а также другие жирные соусы;

продукты, которые содержат большое количество углеводов (сюда относят выпечку, мороженое и различные десерты);

все сорта сыра, которые насыщены жирами или имеют в составе соль;

различные фрукты, к ним сюда относят хурму и инжир, придется отказаться от винограда и малины.

yandex_ad_2 Если же у пациента случился приступ обострения подагры, ему следует подробнее узнать, что нельзя есть при подагре, а также определить список разрешенных продуктов. В течение недели придется соблюдать диету:

в первые трое суток следует включить в рацион питания различные каши, приготовленные на основе воды, а также пюре из отварных овощей и свежие фрукты;

на четвертые сутки в меню больного вводят творог с низким процентом жирности, а также обезжиренное молоко и кефир.

При соблюдении такого питания, кристаллы в моче постепенно растворяются, что помогает значительно улучшить состояние пациента.

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Основные правила диетического питания

Больные подагрой должны правильно составлять список разрешенных продуктов, а также точно знать, что нельзя есть при заболевании. Диета является неотъемлемой частью лечения, только если исключить все продукты, которые наносят вред организму, можно избежать обострения недуга.

К основным правилам диетического питания можно отнести:

Принимать пищу следует систематически, переедать и оставаться голодным не стоит, лучше поделить суточную норму пищи на шесть приемов.

Если у больного имеется лишний вес, это скажется на работе суставов, так как нагрузка на них повышается. По этой причине диетическое питание просто необходимо, чтобы привести в норму вес больного. Но необходимо отслеживать результат похудения, за месяц можно сбросить не более двух килограммов веса.

В период ремиссии пациент может выпивать за сутки около двух литров лечебной минеральной воды. Когда же возникает обострение, количество жидкости увеличивают до трех литров. Но стоит учесть, что правило может соблюдаться только при полноценной работе почек. Для питья используется минеральная вода, так как она содержит в себе щелочь, которая выводит лишние соли из организма.

Пациент должен максимально исключить из рациона питания продукты, которые имеют в своем составе соль. Дополнительно рекомендуется ограничить использование животных продуктов.

При соблюдении диеты, врачи рекомендуют делать разгрузочные дни, будет достаточно одного дня за семь суток. Устраивают разгрузочный день на одном из выбранных продуктов, это может быть любой фрукт.

Обострение возникает в том случае, если больной употребляет спиртное. Даже один бокал такого напитка может спровоцировать рецидив подагры.

Продукты, разрешенные для питания пациентов

В таких продуктах не содержатся пурины и вредные соли, поэтому они не оказывают вредного воздействия на организм. Больному придется учесть, что его меню будет вегетарианским, так как мясо придется исключить полностью. Послабления возможны, но только в редких случаях.

Список разрешенных продуктов, которые можно использовать в меню больного:

любые сорта хлеба, но особенно полезным является ржаной и с добавлением отрубей;

обезжиренный творог;

продукты на основе сои;

супы на основе овощей, можно в них добавлять крупу и макароны;

в минимальном количестве используют мармелад и пастилу;

полезны морепродукты без соли и добавок;

салаты из свежих овощей, которые заправляются растительным маслом;

два раза в неделю включают в рацион индейку или кролика, можно немного куриной грудки;

в день съедают не более одного куриного яйца;

любые виды молочных продуктов, цельное молоко;

цитрусовые фрукты;

каши на воде, такие как гречка и пшенная крупа;

различные виды зелени.

Придется ограничить количество зеленых яблок, компотов и чая с молоком. Можно добавлять в блюда немного лимонной кислоты и корицы. Очень полезны при таком недуге различные макаронные изделия.