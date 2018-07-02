Что съесть, чтобы не обгореть. Советы Елены Малышевой

Помидоры Одна из самых главных опасностей солнца — солнечная радиация. То есть те лучи, которые поражают наши клетки, вызывая солнечные ожоги и даже рак. Большинство населения нашей страны относится ко второму фототипу, у которого риск развития меланомы — рака кожи максимален (если вы светлоглазы, со светлыми или русыми волосами, бледной кожей — вы тоже относитесь к этому фототипу). Поэтому нам следует соблюдать особую осторожность, выходя на яркое солнце. Но ведь летом от него не скрыться! Зато в это время года на помощь приходят томаты. Благодаря их красному пигменту ликопину этот овощ защищает нас от меланомы. Он делает так, что ДНК клеток становится стабильнее, и от солнечной радиации они не перерождаются в раковые. Вода Под воздействием солнечных лучей наша кожа сохнет, повреждается. А это не только риски преждевременного старения, но и возрастающий риск рака. Значит, кожу летом нужно дополнительно увлажнять. И не только снаружи, с помощью косметических средств. Но и изнутри. Причем изнутри — в первую очередь. Обычная норма потребления воды — 2 литра в сутки — в жару должна быть увеличена. 15 стаканов, или 3 л — вот норма на летние месяцы. Льняное масло Это растительное масло — чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот. Оно должно быть в каждом доме, так как настоящий кладезь полезных элементов. Но в жару на первый план выходят полезные свойства омега-3. Эти полиненасыщенные жирные кислоты защищают клетки кожи от воздействия солнечной радиации. А если ожог все-таки случается, помогают легче переносить его последствия и быстрее восстанавливаться.

«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый