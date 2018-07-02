Кира Дихтяр: «Начать соблюдать диету несложно. Сложнее не расслабиться при первых результатах»

Прекрасная форма голливудских звезд и моделей наводит на размышления о том, что за океаном знаменитости сидят на какой-то супердиете. Модель Кира Дихтяр давно живет и работает в Америке и хорошо знакома с популярными диетами.

Я ем почти все, принимаю пищевые добавки, люблю органическую свежую еду. Но никакого сладкого и практически никакого мучного. То же самое с алкоголем. Я могу позволить себе бокал красного вина или шампанского на вечеринке, но ничего более крепкого. Еще одно правило — сон в достаточном количестве. Были времена, когда из-за стрессов и переживаний я не высыпалась, и это сразу отражалось на моем лице. Поэтому сейчас я придерживаюсь режима дня, в котором сну отводится не меньше восьми часов. Ну и конечно, если вы хотите выглядеть молодо, свежо и ухоженно, то меньше проводите времени в клубах и на вечеринках. В нашем бизнесе красота — это вопрос не возраста, а свежести! Не важно, сколько девушке лет, важно, чтобы она выглядела свежо! Просыпаясь утром и глядя в зеркало, она должна видеть свежее, ухоженное лицо, без следов «загула». (Улыбается.)

После затяжных новогодних праздников в Москве я вспомнила о калифорнийской диете. Ее смысл в том, чтобы в течение четырех недель постепенно выводить из рациона одни продукты и заменять их другими, а также следить за режимом сна и вести активный образ жизни. В первую неделю я исключила весь фастфуд, перекусы на бегу и всю депрессивную еду в виде колбас, чипсов и полуфабрикатов. Любой диетолог вам скажет, что резкая смена рациона — это стресс для организма. Поэтому необходимо запастись терпением!

Начать соблюдать диету несложно. Сложнее не расслабиться при первых видимых результатах и не довольствоваться малым. Вторая неделя ознаменовалась полным отказом от сладкого. Параллельно с этим я начала принимать витаминный комплекс и через некоторое время была приятно удивлена результату! На третьей неделе моего эксперимента я поняла, что одного правильного питания уже недостаточно, и решила сделать то, что давно откладывала из-за нехватки времени: пойти на фитнес. Я старалась больше заниматься на свежем воздухе, пользуясь мягким климатом Калифорнии, пить больше воды. На четвертой неделе я так привыкла к новому рациону, что уже не хотела ничего менять. Чувствовала себя прекрасно, мое отражение в зеркале меня более чем устраивало!

У американских поклонников фитнеса популярностью пользуется кетодиета. Ее основная задача — это сжигание жира и сохранение набранной мышечной массы тела. Механизм ее действия прост: переключить организм с процесса получения энергии из одного источника на другой — с гликолиза, другими словами расщепления углеводов, на липолиз, расщепление жиров. При отсутствии углеводной составляющей в рационе организм сам переключается на борьбу с жировыми запасами. Рацион при кетодиете составляют различные виды мяса, рыба жирных сортов, яйца, сыр, небольшое количество овощей — в овощах содержатся углеводы, поэтому нужно употреблять их осмотрительно. Известны факты, когда у приверженцев кетоновой диеты возникала углеводная ломка. Была придумана циклическая кетодиета, когда выбирается один день на неделе, в который допускается употребление углеводосодержащих продуктов, причем в этот день разрешаются как простые, так и сложные углеводы. При этом количество продуктов, содержащих жиры и белки, в этот день следует, соответственно, ограничить.

8 советов от Киры Дихтяр:

1. Диета не принесет эффективного результата, если не заниматься спортом. Но никаких тренажеров, давайте оставим это для мужчин. Элементарный бег на дорожке или велосипед — это хорошие кардионагрузки.

2. Если после тренировки захотелось перекусить, то лучше съешьте легкие закуски, чем сладкие батончики. Никакого сахара.

3. За продуктами отправляйтесь на сытый желудок. Голодный человек покупает еды больше, чем ему необходимо.

4. Кладите на тарелку чуть меньше, чем обычно, и придерживайтесь правила: довольствуемся тем, что уже лежит в ней, и никогда не докладываем.

5. На прогулку лучше всего выходить после завтрака, обеда или ужина, так как калорий в этом случае сжигается больше, чем натощак.

6. Заранее готовим себе на второй завтрак или полдник: обезжиренное молоко, небольшой бутерброд с сыром, кусочек курицы с листиком салата, горсть чернослива. Очень важно иметь что-то заранее приготовленное, чтобы не было соблазна съесть что попало.

7. Во время еды не читайте книги и газеты и не смотрите телевизор. Следя за перипетиями фильма или читая интересную книжку, можно съесть гораздо больше, чем следовало бы.

8. Количество калорий необходимо привести в соответствие с ритмом своего дня. Утром перед работой можно дать себе послабление и съесть побольше, в обед ограничить себя, а ужин должен быть совсем легким, особенно если он приходится на время перед самым сном.