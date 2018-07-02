Какой хлеб способен навредить здоровью

Несмотря на битву с хлебом, которую ведут диетологи в экономически развитых странах мира, последние исследования Фонда зерновых культур США доказывают, что хлеб — полезный продукт, способный поддержать здоровье человека: он содержит легко усваиваемые углеводы, группу витаминов B, витамин Е, аминокислоты, клетчатку, железо, бета-каротин, который в организме человека превращается в витамин А, и магний. Российские диетологи тоже в последнее время стали указывать на полезность хлеба и наставать на том, что людям, имеющим проблемы со здоровьем, хлеб есть необходимо, в том числе и белый. Но даже они согласны, что отнюдь не весь хлеб полезен. Как же не навредить своему здоровью, выбирая в магазине хлеб? Какой батон принесет пользу, а какой — лишь проблемы со здоровьем?

Белый хлеб

Белый хлеб диетологи считают виновником ожирения: он сделан из муки тонкого помола, производство которой подразумевает высокую степень очистки от внешней оболочки зерна. В этой муке много клейковины и мало клетчатки, он высококалорийный и не рекомендуется людям с лишними килограммами.

Диетолог Эльвира Тер-Оганесянц рекомендует употреблять белый хлеб людям с высокой физической активностью, спортсменам, рабочим на тяжелых производствах. Белый хлеб незаменим для тех, кто страдает любыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как он легко переваривается и быстро усваивается. Его нельзя есть на ночь, иначе прибавка в весе гарантированна. Нельзя употреблять белый хлеб с картофелем, такое сочетание диетологи считают очень тяжелым.

Хлеб из некачественной муки

Директор НИИ хлебопекарной промышленности Александр Косован считает, что качественный хлеб можно на глаз отличить от некачественного: он имеет золотистую корочку, превосходный запах, долго сохраняет свежеть. Его можно есть и на 4-й и на 5-й день, а некачественный хлеб будет плоским, рыжеватым и быстро зачерствеет.

Но производители все равно экономят на качестве муки и выпекают хлеб из муки низкого сорта и даже из муки, смеленной из фуражного зерна — то есть из продукта, предназначенного для откорма свиней. Мука из такого зерна очень низкого качества, и поэтому для выпечки хлеба в нее добавляют улучшители, например, сухую клейковину — растительный белок, присутствующий в зерне высокого качества. Российский Союз мукомолов считает, что фуражное зерно опасно для здоровья: в хлебе из него мало белка, и он вызывает скрытое чувство голода — человек съедает много, но не получает необходимых веществ. Зам.главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко согласен с мукомолами, но Государственная хлебная инспекция распущена еще в 2004 году, а Россельхознадзор фактически не имеет возможности контролировать качество хлебопекарной муки.

Хлеб с добавками

Для улучшения внешнего вида хлеба и его вкусовых качеств производители добавляют в него не только клейковину, но и целый ряд вредных добавок. Сейчас на пакетах с обычным батоном в графе «Состав продукта» можно насчитать до 20 ингредиентов. Чаще всего добавляют эмульгаторы-стабилизаторы (Е430–Е436, Е471, Е472), которые призваны сделать хлеб воздушным и позволяют тратить меньше муки или брать ее более низкого качества; ферменты, которые производятся с помощью ГМ-технологий, — они призваны убыстрить созревание теста, плохо влияют на вкус продукта, и поэтому в хлеб добавляют еще ароматизаторы. В хлеб добавляют консерванты: пропионовую кислоту, пропионат натрия, диацетат натрия, сорбиновую кислоту и сорбаты, витамин С, лимонную кислоту и даже токсичный диоксид серы. Все это вредно для аллергиков, людей с повышенной чувствительностью ЖКТ; даже здоровым людям такой хлеб нельзя употреблять долго.

Добавляют фосфаты кальция, которые в организме человека препятствуют поглощению кальция, соевую муку, которая позволяет добавить в хлеб больше воды, но ухудшает вкус, фальсифицирующее качество муки вещество L-цистеин (E920), который «улучшает» структуру теста, и много других добавок.

Заплесневевший хлеб

Несмотря на то, что диетологи считают самым полезным зачерствевший хлеб, его нельзя хранить долго. В плесени, которая может развиться на хлебе, ученые нашли больше сотни токсических соединений, они могут долго не проявлять свое присутствие в организме человека, но накопившись, вызовут онкологические заболевания; кроме этого, плесень вызывает сильнейшую аллергию. Особенно опасен такой хлеб для маленьких детей: он может спровоцировать сильное отравление. Заплесневевший хлеб нужно сразу выбрасывать; надо помнить, что хранение хлеба в холодильнике в полиэтиленовом пакете не спасет его от плесени: при низких температурах в хлебе развивается серая или розовая плесень.

Дрожжевой хлеб

О вреде дрожжей споры ведутся давно; врачи и последователи ЗОЖ считают, что они продолжают бродить в ЖКТ человека, вызывают метеоризм, боли. Но диетолог Анна Ивашкевич указывает, что исследований, подтверждающих вред дрожжей до сих пор не проводилось; хлебопекарные дрожжи погибают при температуре выше 60°C, а температура в печах для выпечки хлеба — около 200°С, то есть смысла опасаться дрожжей нет. Однако хлеб может быть не пропеченным, и в таком случае лучше отказаться от него.

Горячий хлеб и хлеб с отрубями

Еще несколько видов хлеба, от которых лучше воздержаться: это горячий хлеб приготовленный прямо в магазине, часто в него добавляют повышенную порцию дрожжей, некачественные ингредиенты либо ингредиенты, срок хранения которых подходит к концу. Горячий хлеб может вызвать изжогу у людей, страдающих гастритами либо язвенной болезнью. Хлеб с отрубями тоже полезен не всем — людям с болезнями кишечника он принесет обострение заболевания, так как отруби в принципе не перевариваются человеком.

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