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Картофель в беконе
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Картофель в беконе 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
Отличная закуска или полноценный ужин — картофель, запеченный в ломтиках бекона, с острым соусом.
Ингредиенты
Картофель 2-3 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло 1 ст. л.
бекон 12-16 полосок
майонез 250 мл  острый соус 3 ст. л.
лайм (сок) 0,5 шт  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Картофель тщательно помойте и нарежьте небольшими кусочками. Залейте водой и доведите до кипения. Отварите картофель до полуготовности. Слейте воду, а картофель смешайте с маслом, солью и перцем.
Полоски бекона нарежьте пополам или на три части и оберните каждый ломтик картофеля. Закрепите зубочистками. Выложите на противень. Запекайте в течение 25-30 минут.
Для соуса смешайте майонез, острый соус и сок лайма. Посолите и поперчите. Подавайте картофель горячим с соусом.
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