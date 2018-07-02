Картофель в беконе

Отличная закуска или полноценный ужин — картофель, запеченный в ломтиках бекона, с острым соусом.

Ингредиенты

Картофель 2-3 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло 1 ст. л.

бекон 12-16 полосок

майонез 250 мл острый соус 3 ст. л.

лайм (сок) 0,5 шт Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Картофель тщательно помойте и нарежьте небольшими кусочками. Залейте водой и доведите до кипения. Отварите картофель до полуготовности. Слейте воду, а картофель смешайте с маслом, солью и перцем.

Полоски бекона нарежьте пополам или на три части и оберните каждый ломтик картофеля. Закрепите зубочистками. Выложите на противень. Запекайте в течение 25-30 минут.

Для соуса смешайте майонез, острый соус и сок лайма. Посолите и поперчите. Подавайте картофель горячим с соусом.