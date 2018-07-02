Крапива: щи и маринад, ополаскиватель и удобрение

Каждый год в июне в небольшом селе Крапивна Тульской области проходит Международный фестиваль крапивы.

Самые живописные его действа — крапивные бои и дегустация знаменитых пирожков с крапивой. Казалось бы, странно — устраивать фестиваль в честь обычного сорного растения. Однако полезные свойства крапивы настолько разнообразны, что впору задуматься о ее культивировании — о создании сортов овощного, технического и лекарственного направлений.

Ну, про весенние зеленые щи из крапивы знают, пожалуй, все. Вкусные и полезные. Отвар из листьев — это великолепный ополаскиватель для волос. Стебли крапивы жесткие — не разорвешь, а при первом же удобном случае они наматываются на рабочую часть триммера. Эти качества обуславливают растительные волокна. Их используют для изготовления ткани, по свойствам сравнимой с льняной или конопляной.

Жгучесть растению придают микроиглы, содержащие муравьиную кислоту. Именно из-за этой кислоты в крапивных листьях можно с успехом мариновать мясо для шашлыка.

Крапива — лучшее растение для приготовления жидкой подкормки для садовых культур. Рецепт прост: половину бочки заполняют стеблями и заливают доверху водой. Дают настояться-побродить примерно неделю, после чего разводят 1:5 и поливают растения под корень. Аромат у этого удобрения не очень приятный, поэтому огородники называют его ласково «вонючка».

Впрочем, в других странах крапиву тоже уважают. Например, в Англии каждый год проходит чемпионат по поеданию свежих листьев этого растения. Участники и зрители при этом испытывают чувства разнообразные, но зато искренние.

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