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Правда ли, что пользоваться отбеливающей зубной пастой вредно?
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Правда ли, что пользоваться отбеливающей зубной пастой вредно? 

Anews 24 минуты назад
Фото: Anews
До того, как в обиходе появилась зубная паста, люди чистили зубы тем, что попадалось под руку: растертым порошком золы, пропитанной медом шерстью, корнями растений, смолой, какао или солью. В 19 веке появился порошок из мела, в который также добавлялось эфирное масло или растительные экстракты. А вскоре из этого порошка появилась первая зубная паста, которую начиная с 1847 года стали продавать в тюбиках.
Сегодня мы имеем огромный выбор паст, некоторые из которых обещают пользователю эффективное отбеливание. Но стоит ли использовать такие пасты?Согласно утверждениям стоматологов, отбеливающие пасты можно разделить на два типа: абразивные и химические. Абразивные пасты работают по механическому принципу и воздействуют на поверхность зубов, счищая тем самым налет эмали. Как правило, в качестве абразивных веществ используется оксид кремния, бентонитовая глина, дикальций фосфат и другие.
Выбирая подобную пасту стоит обращать внимание на то, сколько она содержит полезных минеральных веществ, включая кальций, фосфор и фториды. И чем меньше их содержание, тем хуже, ведь механическое отбеливание агрессивно действует на эмаль, в то время как минеральные компоненты помогают в восстановлении. Кроме того, специалисты отмечают, что абразивных частиц должно быть не более 25 RDA, в особенности — диоксида титана. Такие пасты также не рекомендуется использовать людям с повышенной чувствительностью зубов или имеющих воспаленные десна. «Идеальные» потребители абразивных паст — курильщики и поклонники кофе и крепкого чая.
Пасты, в которых применяется химическое отбеливание, содержат ферменты перекиси водорода или активного кислорода, что позволяет им проникать в эмаль и отбеливать ее изнутри. Чем меньше процент перекиси в пасте, тем более мягко она воздействует на зубы. Стоит также отметить, что пасты с перекисью действуют не моментально — их эффект накопительный.
Стоматологи отмечают, что допустимая норма перекиси в пасте — 0,1%. Если ее больше — покупать пасту категорически не рекомендуется. ​Стоит также понимать, что любая из паст вернет ваши зубы лишь до естественного оттенка. Однако в процессе погони за белоснежной улыбкой вы можете навредить эмали или привести к повышенной чувствительности десен. Стоматологи рекомендуют не злоупотреблять отбеливающими пастами и использовать их пару раз в неделю. Настоящее отбеливание, эффект от которого можно получить быстро и безвредно может провести только квалифицированный специалист с использованием профессиональной техники. Также не забывайте, что небольшая желтизна зубов означает достаточное количество дентина, являющегося строительным материалом для ваших зубов.
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