Апельсиново-маковый кекс

Ароматный рассыпчатый кекс с апельсиновой цедрой и маком.

Ингредиенты

Сливочное масло 120 г сахар 200 г яйца 3 шт ванильный сахар 2 ч. л.

йогурт 60 мл апельсин (цедра) 1 шт мак 50 г мука 300 г разрыхлитель 2 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

молоко 160 мл апельсиновый сок 120 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 градусов. Слегка смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте мукой.

Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Взбейте масло с сахаром до воздушности. Добавьте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте ваниль и йогурт, хорошо перемешайте. Затем вмешайте мак и апельсиновую цедру.

В небольшой миске смешайте муку с разрыхлителем и солью. Всыпьте в масляно-яичную смесь, быстро перемешайте. Влейте молоко и апельсиновый сок, хорошо перемешайте. Влейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте около 40-50 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.