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Апельсиново-маковый кекс
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Апельсиново-маковый кекс 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ароматный рассыпчатый кекс с апельсиновой цедрой и маком.
Ингредиенты
Сливочное масло 120 г  сахар 200 г  яйца 3 шт  ванильный сахар 2 ч. л.
йогурт 60 мл  апельсин (цедра) 1 шт  мак 50 г  мука 300 г  разрыхлитель 2 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
молоко 160 мл  апельсиновый сок 120 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 160 градусов. Слегка смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте мукой.
Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взбейте масло с сахаром до воздушности. Добавьте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте ваниль и йогурт, хорошо перемешайте. Затем вмешайте мак и апельсиновую цедру.
В небольшой миске смешайте муку с разрыхлителем и солью. Всыпьте в масляно-яичную смесь, быстро перемешайте. Влейте молоко и апельсиновый сок, хорошо перемешайте. Влейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте около 40-50 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.
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