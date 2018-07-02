Кокосово-манговый кекс в чашке

Самый быстрый десерт на свете — кекс с кокосом и манго, который готовится в микроволновке за считанные минуты.

Ингредиенты

Мука 4 ст. л.

сахар 2 ст. л.

разрыхлитель 1 щепотка

кокосовое молоко 4 ст. л.

кокосовая стружка 1,5 ст. л.

манго (нарезанный) 2 ст. л.

Способ приготовления

В большой чашке смешайте муку, сахар и разрыхлитель. Добавьте кокосовое молоко и взбейте венчиком, чтобы не было комков.

Время готовки5 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Добавьте кокосовую стружку и 1 ст. л. нарезанного манго. Хорошо перемешайте. Сверху выложите оставшийся манго. Готовьте в течение 1-2 минут в микроволновой печи на максимальной мощности.