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Кокосово-манговый кекс в чашке
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Кокосово-манговый кекс в чашке 

Карельские вести 2 июля 2018
Фото: Карельские вести
Самый быстрый десерт на свете — кекс с кокосом и манго, который готовится в микроволновке за считанные минуты.
Ингредиенты
Мука 4 ст. л.
сахар 2 ст. л.
разрыхлитель 1 щепотка
кокосовое молоко 4 ст. л.
кокосовая стружка 1,5 ст. л.
манго (нарезанный) 2 ст. л.
Способ приготовления
В большой чашке смешайте муку, сахар и разрыхлитель. Добавьте кокосовое молоко и взбейте венчиком, чтобы не было комков.
Время готовки5 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Добавьте кокосовую стружку и 1 ст. л. нарезанного манго. Хорошо перемешайте. Сверху выложите оставшийся манго. Готовьте в течение 1-2 минут в микроволновой печи на максимальной мощности.
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