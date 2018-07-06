Маффины с луком и сыром

Ароматные закусочные маффины, которые прекрасно подойдут к утреннему чаю.

Ингредиенты

Сливочное масло 1,5 ст. л.

лук 1 шт соль 0,5 ч. л.

чеснок 1 зубчик

кукурузная мука 70 г пшеничная мука 2 ст. л.

разрыхлитель 0,5 ч. л.

сушеный тимьян 1 щепотка

черный перец 1 щепотка

молоко 120 мл яйцо 1 шт растительное масло 1 ст. л.

соус Ворчестер 0,5 ч. л.

копченый сыр 60 г Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Растопите масло в небольшой сковороде. Добавьте тонко нарезанный лук и щепотку соли. Готовьте, периодически помешивая, в течение 15-20 минут. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около минуты.

Смешайте оба вида муки, разрыхлитель, тимьян, соль и черный перец. В отдельной емкости взбейте венчиком молоко, яйцо, масло и соус Ворчестер. Влейте в мучную смесь. Быстро перемешайте. Добавьте лук и тертый сыр, снова перемешайте. Наполните полученной смесью формочки для маффинов, смазанные маслом. Выпекайте в течение около 15 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Подавайте теплыми.