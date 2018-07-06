Ещё
Маффины с луком и сыром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маффины с луком и сыром 

Карельские вести 6 июля 2018
Фото: Карельские вести
Ароматные закусочные маффины, которые прекрасно подойдут к утреннему чаю.
Ингредиенты
Сливочное масло 1,5 ст. л.
лук 1 шт  соль 0,5 ч. л.
чеснок 1 зубчик
кукурузная мука 70 г  пшеничная мука 2 ст. л.
разрыхлитель 0,5 ч. л.
сушеный тимьян 1 щепотка
черный перец 1 щепотка
молоко 120 мл  яйцо 1 шт  растительное масло 1 ст. л.
соус Ворчестер 0,5 ч. л.
копченый сыр 60 г  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Растопите масло в небольшой сковороде. Добавьте тонко нарезанный лук и щепотку соли. Готовьте, периодически помешивая, в течение 15-20 минут. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около минуты.
Смешайте оба вида муки, разрыхлитель, тимьян, соль и черный перец. В отдельной емкости взбейте венчиком молоко, яйцо, масло и соус Ворчестер. Влейте в мучную смесь. Быстро перемешайте. Добавьте лук и тертый сыр, снова перемешайте. Наполните полученной смесью формочки для маффинов, смазанные маслом. Выпекайте в течение около 15 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Подавайте теплыми.
Карельские вести: последние новости
Бананово-клубничный кекс Диета Хейли Помрой: сбрось 10 килограммов легко и быстро Сливовый пирог с франжипаном
Женский форум  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение