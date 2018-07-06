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Мраморный кекс
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Мраморный кекс 

Карельские вести 6 июля 2018
Фото: Карельские вести
Лакомство, знакомое с детства! Сладкий «узорчатый» кекс.
Ингредиенты
Яйца 8 шт.
сахар 200 г  сливочное масло 340 г  мука 255 г  разрыхлитель 1,5 ч. л.
ванильный сахар 2 ч. л.
порошок какао 2 ст. л.
соль 1 щепотка
апельсиновая цедра по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Муку смешайте с разрыхлителем и солью. Отставьте.
Взбейте масло миксером до воздушности.
Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром и ванилью, пока они не посветлеют. По частям добавьте полученную смесь в масло, взбивая на средней скорости.
В отдельной емкости взбейте белки до твердых пиков. Аккуратно вмешайте их в масляно-желтковую смесь. Затем всыпьте муку, добавьте цедру и аккуратно, но быстро перемешайте.
Разделите тесто на две части. В одну добавьте какао и тщательно перемешайте. По частям влейте тесто в форму, чередуя светлую и темную массу. Вставьте в тесто деревянную шпажку и поводите ею, чтобы добиться «мраморного» эффекта. Выпекайте в течение 40-50 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.
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Женский форум  Ещё 22 источника 
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