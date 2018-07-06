Мраморный кекс

Лакомство, знакомое с детства! Сладкий «узорчатый» кекс.

Ингредиенты

Яйца 8 шт.

сахар 200 г сливочное масло 340 г мука 255 г разрыхлитель 1,5 ч. л.

ванильный сахар 2 ч. л.

порошок какао 2 ст. л.

соль 1 щепотка

апельсиновая цедра по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Муку смешайте с разрыхлителем и солью. Отставьте.

Взбейте масло миксером до воздушности.

Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром и ванилью, пока они не посветлеют. По частям добавьте полученную смесь в масло, взбивая на средней скорости.

В отдельной емкости взбейте белки до твердых пиков. Аккуратно вмешайте их в масляно-желтковую смесь. Затем всыпьте муку, добавьте цедру и аккуратно, но быстро перемешайте.

Разделите тесто на две части. В одну добавьте какао и тщательно перемешайте. По частям влейте тесто в форму, чередуя светлую и темную массу. Вставьте в тесто деревянную шпажку и поводите ею, чтобы добиться «мраморного» эффекта. Выпекайте в течение 40-50 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.