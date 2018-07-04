Пирог с нектаринами

Ингредиенты

Мука 150 г разрыхлитель 2 ч. л.

соль 1 щепотка

сливочное масло 110 г сахар 180 г яйца 2 шт ванильный экстракт 1 ч. л.

нектарины 2 шт мускатный орех 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Смешайте муку с разрыхлителем и солью.

Взбейте масло с сахаром до воздушности. Вбейте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Вместе со вторым яйцом добавьте ванильный экстракт. Добавьте муку и быстро перемешайте.

Нектарины помойте, удалите косточки и нарежьте мякоть тонкими дольками.

Выложите тесто в форму и разровняйте. Выложите сверху дольки нектаринов и слегка утопите их в тесте. Смешайте 1 столовую ложку сахара с мускатным орехом и посыпьте пирог сверху. Выпекайте в течение 45-50 минут до золотистого цвета.