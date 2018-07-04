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Пирог с нектаринами
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Пирог с нектаринами 

Карельские вести 4 июля 2018
Фото: Карельские вести
Ингредиенты
Мука 150 г  разрыхлитель 2 ч. л.
соль 1 щепотка
сливочное масло 110 г  сахар 180 г  яйца 2 шт  ванильный экстракт 1 ч. л.
нектарины 2 шт  мускатный орех 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смешайте муку с разрыхлителем и солью.
Взбейте масло с сахаром до воздушности. Вбейте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Вместе со вторым яйцом добавьте ванильный экстракт. Добавьте муку и быстро перемешайте.
Нектарины помойте, удалите косточки и нарежьте мякоть тонкими дольками.
Выложите тесто в форму и разровняйте. Выложите сверху дольки нектаринов и слегка утопите их в тесте. Смешайте 1 столовую ложку сахара с мускатным орехом и посыпьте пирог сверху. Выпекайте в течение 45-50 минут до золотистого цвета.
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