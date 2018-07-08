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Яблочный кекс
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Яблочный кекс 

Карельские вести 8 июля 2018
Фото: Карельские вести
Нежный масляный кекс со сливочным сыром и яблоками.
Ингредиенты
Мука 315 г  разрыхлитель 1 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
корица 0,5 ч. л.
сливочное масло 170 г  сливочный сыр 250 г  сахар 375 г  яйца 3 шт.
ванильный экстракт 1 ч. л.
яблоки 500 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для кексов с отверстием смажьте маслом и присыпьте мукой.
Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В большую миску просейте муку вместе с разрыхлителем, солью и корицей.
Миксером взбейте масло (комнатной температуры) со сливочным сыром и сахаром до тех пор, пока масса не станет очень светлой (почти белого цвета) и кремовой, воздушной текстуры. Вбейте по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте ваниль. Затем переключите миксер на медленную скорость и добавьте мучную смесь. Не взбивайте долго, только добейтесь однородности.
Добавьте в тесто нарезанные маленькими кубиками яблоки, перемешайте силиконовой лопаткой. Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте верх.
Выпекайте в течение 45-55 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте зубочисткой. Перед тем, как вынимать из формы, охладите около 15 минут.
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