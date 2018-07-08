Яблочный кекс

Нежный масляный кекс со сливочным сыром и яблоками.

Ингредиенты

Мука 315 г разрыхлитель 1 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

корица 0,5 ч. л.

сливочное масло 170 г сливочный сыр 250 г сахар 375 г яйца 3 шт.

ванильный экстракт 1 ч. л.

яблоки 500 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для кексов с отверстием смажьте маслом и присыпьте мукой.

Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В большую миску просейте муку вместе с разрыхлителем, солью и корицей.

Миксером взбейте масло (комнатной температуры) со сливочным сыром и сахаром до тех пор, пока масса не станет очень светлой (почти белого цвета) и кремовой, воздушной текстуры. Вбейте по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте ваниль. Затем переключите миксер на медленную скорость и добавьте мучную смесь. Не взбивайте долго, только добейтесь однородности.

Добавьте в тесто нарезанные маленькими кубиками яблоки, перемешайте силиконовой лопаткой. Выложите тесто в подготовленную форму, разровняйте верх.

Выпекайте в течение 45-55 минут до золотистого цвета. Готовность проверяйте зубочисткой. Перед тем, как вынимать из формы, охладите около 15 минут.