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Кускус с вялеными помидорами
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Кускус с вялеными помидорами 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Экзотическое блюдо для завтрака — кускус с жареными яйцами и вялеными томатами.
Ингредиенты
Кускус 100 г  яичные белки 4 шт  вяленые помидоры 2 ст. л.
оливковое масло 2 ст. л.
сухой чеснок 0,5 ч. л.
сухой лук 0,5 ч. л.
кумин 1 щепотка
соль по вкусу
Способ приготовления
Отварите кускус согласно инструкциям на упаковке. Сложите в миску и отставьте.
Время готовки45 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко
Тем временем разогрейте в сковороде масло. Добавьте белки, посолите. Обжарьте, постоянно помешивая, чтобы получилась яичница-болтунья.
Вяленые помидоры мелко нарежьте. Добавьте их в кускус вместе с жареными яйцами. Добавьте специи, хорошо перемешайте и подавайте.
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