Кускус с вялеными помидорами

Экзотическое блюдо для завтрака — кускус с жареными яйцами и вялеными томатами.

Ингредиенты

Кускус 100 г яичные белки 4 шт вяленые помидоры 2 ст. л.

оливковое масло 2 ст. л.

сухой чеснок 0,5 ч. л.

сухой лук 0,5 ч. л.

кумин 1 щепотка

соль по вкусу

Способ приготовления

Отварите кускус согласно инструкциям на упаковке. Сложите в миску и отставьте.

Время готовки45 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко

Тем временем разогрейте в сковороде масло. Добавьте белки, посолите. Обжарьте, постоянно помешивая, чтобы получилась яичница-болтунья.

Вяленые помидоры мелко нарежьте. Добавьте их в кускус вместе с жареными яйцами. Добавьте специи, хорошо перемешайте и подавайте.