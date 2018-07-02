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Вкус детства: «вареный сахар» с молоком
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Вкус детства: «вареный сахар» с молоком 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Это сладкое лакомство знакомо многим с детства. Попробуйте приготовить его для себя или своих детей.
Ингредиенты
Молоко 1 стакан
сахар 3,5 стакана
орехи 1 стакан
сливочное масло 80 г  Способ приготовления
Молоко смешайте с 3 стаканами сахара в небольшой кастрюльке. Поместите на небольшой огонь и готовьте, часто помешивая.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Орехи при необходимости обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.
Тем временем оставшиеся 0,5 стакана сахара всыпьте в сковороду и расплавьте его на небольшом огне. Добавьте его к сахарно-молочному сиропу. Продолжайте варить, часто помешивая. В общей сложности этот процесс занимает около часа. Затем добавьте сливочное масло и перемешивайте, пока оно полностью не расплавится.
Небольшую форму смажьте маслом и всыпьте на нее орехи, ровным слоем распределив их по дну. Залейте готовым сиропом. Поставьте в прохладное место для полного застывания. Затем нарежьте на кусочки и подавайте.
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