Вкус детства: «вареный сахар» с молоком

Это сладкое лакомство знакомо многим с детства. Попробуйте приготовить его для себя или своих детей.

Ингредиенты

Молоко 1 стакан

сахар 3,5 стакана

орехи 1 стакан

сливочное масло 80 г Способ приготовления

Молоко смешайте с 3 стаканами сахара в небольшой кастрюльке. Поместите на небольшой огонь и готовьте, часто помешивая.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Орехи при необходимости обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.

Тем временем оставшиеся 0,5 стакана сахара всыпьте в сковороду и расплавьте его на небольшом огне. Добавьте его к сахарно-молочному сиропу. Продолжайте варить, часто помешивая. В общей сложности этот процесс занимает около часа. Затем добавьте сливочное масло и перемешивайте, пока оно полностью не расплавится.

Небольшую форму смажьте маслом и всыпьте на нее орехи, ровным слоем распределив их по дну. Залейте готовым сиропом. Поставьте в прохладное место для полного застывания. Затем нарежьте на кусочки и подавайте.