«Ленивые» вареники

Вкус, знакомый с детства! Прекрасное блюдо для всей семьи.

Ингредиенты

Творог 500 г яйца 2 шт сахар 3 ст. л.

соль 1 щепотка

мука 220 г сливочное масло 4 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская

В большой емкости взбейте вместе яйца, сахар и соль. Добавьте творог и взбейте до однородности.

Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Скатайте из него шар (при необходимости добавьте еще муки). Не месите тесто слишком долго.

Присыпьте мукой рабочую поверхность и выложите на нее тесто. Разделите шар на четыре части и скатайте из каждой тонкую колбаску. Разрежьте их на маленькие кусочки.

Вскипятите воду с добавлением соли в большой кастрюле. Аккуратно опускайте вареники в воду и отваривайте в течение 2 минут, пока они не всплывут на поверхность. Вынимайте шумовкой и выкладывайте в большую миску. Добавьте сливочное масло и перемешайте, чтобы вареники не слиплись. Подавайте горячими со сметаной.