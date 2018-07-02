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«Ленивые» вареники
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«Ленивые» вареники 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкус, знакомый с детства! Прекрасное блюдо для всей семьи.
Ингредиенты
Творог 500 г  яйца 2 шт  сахар 3 ст. л.
соль 1 щепотка
мука 220 г  сливочное масло 4 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
В большой емкости взбейте вместе яйца, сахар и соль. Добавьте творог и взбейте до однородности.
Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Скатайте из него шар (при необходимости добавьте еще муки). Не месите тесто слишком долго.
Присыпьте мукой рабочую поверхность и выложите на нее тесто. Разделите шар на четыре части и скатайте из каждой тонкую колбаску. Разрежьте их на маленькие кусочки.
Вскипятите воду с добавлением соли в большой кастрюле. Аккуратно опускайте вареники в воду и отваривайте в течение 2 минут, пока они не всплывут на поверхность. Вынимайте шумовкой и выкладывайте в большую миску. Добавьте сливочное масло и перемешайте, чтобы вареники не слиплись. Подавайте горячими со сметаной.
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