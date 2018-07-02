Клафути с орехами и вишнями

Клафути — французский десерт с фруктами или ягодами. Вишни можно заменить черешнями или любыми вашими любимыми ягодами.

Ингредиенты

Свежие вишни 800 г водка 3 ст. л.

сахар 2 ст. л.

молотый миндаль 70 г молотые фисташки 70 г сливочное масло 120 г яйца 2 шт жирные сливки 2 ст. л.

сахарная пудра 100 г мука 1 ст. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Вишни промойте, обсушите, удалите косточки и разрежьте ягоды пополам.

В большой сковороде смешайте вишни с сахаром. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, около 5 минут. Влейте водку и подожгите. Когда огонь погаснет, переложите вишни в форму для выпечки.

В кухонном комбайне смешайте миндаль, фисташки и размягченное масло. Взбивайте до кремовой текстуры. Добавьте яйца, сливки, сахарную пудру и муку. Взбейте до однородности и мягкости.

Выложите смесь сверху на вишни. Выпекайте около 20-25 минут, пока клафути не подрумянится. Затем слегка охладите, присыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплым.