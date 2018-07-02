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Клафути с орехами и вишнями
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Клафути с орехами и вишнями 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Клафути — французский десерт с фруктами или ягодами. Вишни можно заменить черешнями или любыми вашими любимыми ягодами.
Ингредиенты
Свежие вишни 800 г  водка 3 ст. л.
сахар 2 ст. л.
молотый миндаль 70 г  молотые фисташки 70 г  сливочное масло 120 г  яйца 2 шт  жирные сливки 2 ст. л.
сахарная пудра 100 г  мука 1 ст. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Вишни промойте, обсушите, удалите косточки и разрежьте ягоды пополам.
В большой сковороде смешайте вишни с сахаром. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, около 5 минут. Влейте водку и подожгите. Когда огонь погаснет, переложите вишни в форму для выпечки.
В кухонном комбайне смешайте миндаль, фисташки и размягченное масло. Взбивайте до кремовой текстуры. Добавьте яйца, сливки, сахарную пудру и муку. Взбейте до однородности и мягкости.
Выложите смесь сверху на вишни. Выпекайте около 20-25 минут, пока клафути не подрумянится. Затем слегка охладите, присыпьте сахарной пудрой. Подавайте теплым.
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