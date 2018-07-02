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Карри из курицы и овощей по-тайски
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Карри из курицы и овощей по-тайски 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пряное блюдо тайской кухни из курицы, овощей и грибов.
Ингредиенты
Курица 500 г  брокколи 300 г  морковь 2 шт  зеленый горошек 200 г  шампиньоны 8 шт  лук 1 шт  базилик (листья) 1 пучок
кокосовое молоко 250 мл  порошок карри 1 ст. л.
рыбный соус 2-3 ст. л.
коричневый сахар 1 ч. л.
красный перец по вкусу
имбирь 1 ч. л.
сухой чеснок 1 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняТайская
Разогрейте 1 ст. л. растительного масла в большой сковороде или воке. Курицу нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до полуготовности. Добавьте еще 1 ст. л. масла и нарезанные пластинками грибы. Жарьте, пока курица и грибы не подрумянятся.
Добавьте имбирь и чеснок, тушите около минуты. Затем добавьте карри и красный перец, тушите еще 1-2 минуты.
Добавьте разобранную на соцветия брокколи, нарезанную небольшими кусочками морковь, горошек и базилик. Хорошо перемешайте, затем влейте кокосовое молоко и рыбный соус, добавьте коричневый сахар. Готовьте, пока овощи не будут готовы. Подавайте горячим с гарниром из риса.
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