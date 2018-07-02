Карри из курицы и овощей по-тайски

Пряное блюдо тайской кухни из курицы, овощей и грибов.

Ингредиенты

Курица 500 г брокколи 300 г морковь 2 шт зеленый горошек 200 г шампиньоны 8 шт лук 1 шт базилик (листья) 1 пучок

кокосовое молоко 250 мл порошок карри 1 ст. л.

рыбный соус 2-3 ст. л.

коричневый сахар 1 ч. л.

красный перец по вкусу

имбирь 1 ч. л.

сухой чеснок 1 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняТайская

Разогрейте 1 ст. л. растительного масла в большой сковороде или воке. Курицу нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до полуготовности. Добавьте еще 1 ст. л. масла и нарезанные пластинками грибы. Жарьте, пока курица и грибы не подрумянятся.

Добавьте имбирь и чеснок, тушите около минуты. Затем добавьте карри и красный перец, тушите еще 1-2 минуты.

Добавьте разобранную на соцветия брокколи, нарезанную небольшими кусочками морковь, горошек и базилик. Хорошо перемешайте, затем влейте кокосовое молоко и рыбный соус, добавьте коричневый сахар. Готовьте, пока овощи не будут готовы. Подавайте горячим с гарниром из риса.