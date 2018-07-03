В Астрахани изобрели безвредную зеленую соль

Заменитель соли, разработанный астраханскими учеными, представляет собой сбалансированный набор минеральных солей калия, магния и натрия. Причем 1,5 грамма «зеленой» соли заменяют три грамма обычной поваренной.

"Известно, что норма потребления соли — три-пять граммов в сутки, но сейчас по всему миру норма превышена в три раза, — говорит руководитель проекта Наталья Хазова. — Нередко это становится причиной проблем со здоровьем — от ожирения до инфарктов".

Точного рецепта авторы разработки пока не раскрывают — еще не получен патент. Однако новинку уже презентовали на международной выставке в Калькутте, где она вызвала интерес потенциальных покупателей. По мнению разработчиков, новинка может быть полезна спортсменам, беременным женщинам, вегетарианцам, да и всем, кто сидит на бессолевых диетах.

Как сообщает пресс-служба астраханского губернатора Александра Жилкина, глава региона поручил региональному министерству промышленности сопровождать инновационный проект в сфере здорового питания. «Это очень интересная разработка, — сказал губернатор. — Возможно, со временем зеленая соль станет здоровой альтернативой привычной всем поваренной соли».

Первые пробные партии инновационного продукта могут появиться в продаже уже в этом году. В сентябре в Астрахани запускают производственный цех по его выпуску.