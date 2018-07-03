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В Астрахани изобрели безвредную зеленую соль
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В Астрахани изобрели безвредную зеленую соль 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Заменитель соли, разработанный астраханскими учеными, представляет собой сбалансированный набор минеральных солей калия, магния и натрия. Причем 1,5 грамма «зеленой» соли заменяют три грамма обычной поваренной.
"Известно, что норма потребления соли — три-пять граммов в сутки, но сейчас по всему миру норма превышена в три раза, — говорит руководитель проекта Наталья Хазова. — Нередко это становится причиной проблем со здоровьем — от ожирения до инфарктов".
Точного рецепта авторы разработки пока не раскрывают — еще не получен патент. Однако новинку уже презентовали на международной выставке в Калькутте, где она вызвала интерес потенциальных покупателей. По мнению разработчиков, новинка может быть полезна спортсменам, беременным женщинам, вегетарианцам, да и всем, кто сидит на бессолевых диетах.
Как сообщает пресс-служба астраханского губернатора Александра Жилкина, глава региона поручил региональному министерству промышленности сопровождать инновационный проект в сфере здорового питания. «Это очень интересная разработка, — сказал губернатор. — Возможно, со временем зеленая соль станет здоровой альтернативой привычной всем поваренной соли».
Первые пробные партии инновационного продукта могут появиться в продаже уже в этом году. В сентябре в Астрахани запускают производственный цех по его выпуску.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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