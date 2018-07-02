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Ванильный кекс
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Ванильный кекс 

Карельские вести 40 минут назад
Фото: Карельские вести
Английский фунтовый кекс с нежным ароматом ванили.
Ингредиенты
Йогурт 180 мл  яблочное пюре 180 мл  мед 3 ст. л.
растительное масло 2 ст. л.
мука 300 г  сахар 150 г  кукурузный крахмал 1 ч. л.
ванильный сахар 2 ч. л.
разрыхлитель 2 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 160 градусов. Форму для кексов смажьте маслом.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Смешайте в миске муку, сахар, крахмал, ванильный сахар, разрыхлитель и соль.
В отдельной емкости взбейте венчиком кефир, яблочное пюре, мед и растительное масло.
В три приема всыпьте сухие ингредиенты в жидкие, каждый раз хорошо перемешивая. Но не перемешивайте слишком долго. Выложите тесто в форму. Выпекайте около 30 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.
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