Ванильный кекс

Английский фунтовый кекс с нежным ароматом ванили.

Ингредиенты

Йогурт 180 мл яблочное пюре 180 мл мед 3 ст. л.

растительное масло 2 ст. л.

мука 300 г сахар 150 г кукурузный крахмал 1 ч. л.

ванильный сахар 2 ч. л.

разрыхлитель 2 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 градусов. Форму для кексов смажьте маслом.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Смешайте в миске муку, сахар, крахмал, ванильный сахар, разрыхлитель и соль.

В отдельной емкости взбейте венчиком кефир, яблочное пюре, мед и растительное масло.

В три приема всыпьте сухие ингредиенты в жидкие, каждый раз хорошо перемешивая. Но не перемешивайте слишком долго. Выложите тесто в форму. Выпекайте около 30 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.