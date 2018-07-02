Облака изысканной кухни

В популярном московском ресторане появился новый шеф.

Ресторану «Облака» на верхнем этаже люксового торгового центра-галереи «Времена года» уже почти десять лет, но никакой стагнации и почивания на лаврах не наблюдается. Владельцы и кухня остаются такими же активными, как и сразу после открытия, внимательно отслеживают актуальные гастрономические тренды и не боятся экспериментов.

Внимание, шеф!

Так, спустя восемь лет успешной работы «Облака» решились на довольно-таки кардинальную для популярного заведения перемену: они пригласили нового шеф-повара — молодого, но опытного, талантливого и креативного Антона Магдюка. Как многие успешные люди, Антон увлекся своим делом еще в школе, тогда же начал профессионально готовить. По словам нового шефа «Облаков», достичь успеха в кулинарном деле ему помогли не только врожденные способности, но и активный интерес ко всем аспектам готовки: от продумывания нового блюда до технических мелочей его приготовления.

Понимая важность обмена опытом в глобализированном мире, и одновременно с этим — специфику региональных кухонь с их секретами, которые можно досконально постичь только «на месте», Антон Магдюк большую часть своей кулинарной карьеры, около десяти лет, провел, работая за границей. Он учился и набирался опыта у известных шефов фешенебельных ресторанов в Швейцарии, Австрии, Вьетнаме и Катаре.

ресторан «Облака»

Это принесло свои плоды: российский повар не только знает секреты национальных кухонь, но и виртуозно владеет искусством фьюжн, а талант импровизатора позволяет ему создавать собственные «вариации на национальные темы» и авторские рецепты, которые, в свою очередь, охотно используют зарубежные повара. На счету Магдюка — несколько успешно открытых «с нуля» ресторанов как в России, так и за границей.

Будет вкусно и весело

Среди новинок, призванных привлечь искушенную московскую публику, в новом меню от Антона Магдюка — несколько авторских блюд. В числе прочих среди них есть рецепты, в которых реализован актуальный тренд использования местных продуктов — например, салат с тунцом, опятами и мармеладным яйцом. Очень популярная уже много лет в России итальянская кухня также творчески переосмыслена: в меню появилась страчателла с томатным желе и соусом песто. Среди других новинок авторского меню Магдюка — салат с дуэтом из краба и тартар из мяса молодого бычка.

Однако всякий знает, что ресторан в столице, особенно ресторан в столице летом, — это гораздо больше, чем просто ресторан. В нем можно не только вкусно пообедать или провести деловую встречу за безупречными блюдами, но и отдохнуть на веселой вечеринке или встретить ранний июльский рассвет под живую музыку. В «Облаках» постоянно выступают известные артисты и музыканты с зажигательными программами, впечатляет и панорамный вид из огромных окон на столицу и Поклонную гору.

ресторан «Облака»

Впрочем, панорамные окна — это прекрасно, но летом в Москве ничто не сравнится с террасой: постоянно занятые урбанизированные деловые горожане ценят каждую минуту, проведенную в покое, на свежем воздухе, с красивыми видами вокруг. А если к этому прибавляется безупречное авторское меню и продуманный выбор напитков, то это именно то, о чем можно только мечтать. Нынешним летом «Облака» кардинально сменили имидж летней веранды: она стала интересней, ярче и моднее.

Неизменным остался только превосходный вид, которым нужно успеть насладиться: ведь московское лето так коротко.