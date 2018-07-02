Греческие мини-пиццы

Маленькие порционные пиццы с помидорами, сыром и оливками.

Ингредиенты

Сырные палочки 2 шт замороженный шпинат 150 г фета 100 г чеснок 1 зубчик

пита 2 шт томатное пюре 6 ст. л.

красный лук по вкусу

черные оливки 6-8 шт помидор 1 шт сушеный орегано 1 щепотка

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая

Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте небольшой противень маслом.

Сырные палочки разломайте на три части и разберите на волокна.

В небольшой емкости смешайте измельченный шпинат, фету и пропущенный через пресс чеснок.

Выложите питы на противень. Смажьте томатным пюре. Сверху выложите шпинатную смесь. Затем — разобранный на волокна сыр. Сверху выложите тонко нарезанный лук, оливки и ломтики помидора. Посыпьте орегано. Запекайте около 10-15 минут. Подавайте горячими.