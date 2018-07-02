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Греческие мини-пиццы
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Греческие мини-пиццы 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Маленькие порционные пиццы с помидорами, сыром и оливками.
Ингредиенты
Сырные палочки 2 шт  замороженный шпинат 150 г  фета 100 г  чеснок 1 зубчик
пита 2 шт  томатное пюре 6 ст. л.
красный лук по вкусу
черные оливки 6-8 шт  помидор 1 шт  сушеный орегано 1 щепотка
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая
Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте небольшой противень маслом.
Сырные палочки разломайте на три части и разберите на волокна.
В небольшой емкости смешайте измельченный шпинат, фету и пропущенный через пресс чеснок.
Выложите питы на противень. Смажьте томатным пюре. Сверху выложите шпинатную смесь. Затем — разобранный на волокна сыр. Сверху выложите тонко нарезанный лук, оливки и ломтики помидора. Посыпьте орегано. Запекайте около 10-15 минут. Подавайте горячими.
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