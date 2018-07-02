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Кофе не бодрит, зато полон сахара, подсластителей и пальмового масла
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Кофе не бодрит, зато полон сахара, подсластителей и пальмового масла 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Общество защиты потребителей «Росконтроль» решило проверить качество кофе.
Молотый — для настоящих ценителей, растворимый — для прагматичных натур. А для тех, кто хочет «все и сразу» и как можно быстрее, существует кофе «3 в 1». Что на самом деле кладут производители в пакетики, которые можно найти на кассе любого супермаркета? В лабораторию отправились семь образцов кофейного напитка: «Бон-Кафе Classic», «Петровская Слобода», Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee The original coffee mix, Nescafe «Классик» и Clever.
— Сразу бросается в глаза, что на первом месте в составе почти всех образцов указан сахар, — рассказывает главный эксперт «Росконтроля» Ирина Аркатова. — Только в Jacobs сахар второй — сразу после «глюкозного сиропа», что сути не меняет. Такая очередность на упаковке означает, что сахара в пакетиках с «кофе» больше всего. Как показывает экспертиза, действительно его в образцах очень много — от 42 до 72 процентов.
В составе образцов Jacobs, Express coffee mix plus+ и Nescafe «Классик», как пояснила эксперт, одновременно присутствуют и подсластители, и сахар. Причем в этикетке ни одного из образцов нет информации, что продукт предназначен для диетического питания. А это нарушение требований технического регламента.
Предполагается, что кофейный напиток «3 в 1» должен включать в свой состав молоко или сливки.
— На практике же это может быть аналог сливок, но на основе заменителей молочного жира — например, пальмового масла, — пояснила Ирина Аркатова. — На упаковке «Бон-Кафе», например, указывается сухое цельное молоко, причем на втором месте в списке ингредиентов. А по итогам исследования молочного жира в этом образце не обнаружено.
Состав жирных кислот «БонКафе» характерен именно для пальмового масла.
К тому же в этом кофе содержится высокое количество транс-изомеров жирных кислот — 9,4 процента. Такая их доля не соответствует требованиям безопасности к заменителям молочного жира.
Есть транс-изомеры жирных кислот и в образцах Jacobs, Express coffee mix plus+, MacCoffee The original coffee mix, Nescafe «Классик», Clever, правда, в существенно меньших количествах. Проще говоря — потребителю предлагается «химия».
Может, этот кофе хотя бы бодрит? Не очень.
— Больше всего кофеина оказалось в Jacobs — целых 0,5 процента всей массы продукта. Следом идут Express coffee mix plus+, Nescafe «Классик», Clever с 0,4 процента, — пояснила Ирина Аркатова. — Еще хуже результат у «БонКафе» и «Петровская Слобода» — 0,3 процента. А замыкает список MacCoffee The original coffee mix с 0,2 процента кофеина.
В целом для покупки эксперты рекомендуют только «Петровскую Слободу», MacCoffee The original coffee mix и Clever.
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