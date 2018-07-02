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Творожный пирог с грушами
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Творожный пирог с грушами 

Карельские вести 41 минуту назад
Фото: Карельские вести
Пирог из нежного творожного теста с карамелизованными грушами.
Ингредиенты
Мука 250 г  творог 350 г  разрыхлитель 2 ч. л.
ваниль 1 ч. л.
лимон (сок и цедра) 1 шт  груши 3 шт  яйца 3 шт  сахар 150 г  коньяк 1 ст. л.
сахарная пудра по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
2 груши очистите, удалите сердцевины и нарежьте мякоть кубиками. Полейте их небольшим количеством лимонного сока, чтобы они не потемнели.
В отдельной емкости взбейте творог с сахаром. Добавьте ваниль. Добавьте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте лимонную цедру и аккуратно перемешайте деревянной ложкой или лопаткой. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Затем вмешайте нарезанные груши.
Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте мукой. Влейте в нее тесто. Выпекайте около 1 часа. Проверяйте готовность с помощью зубочистки. При необходимости накройте форму фольгой, чтобы верх не подгорел.
Тем временем Оставшуюся грушу нарежьте тонкими ломтиками. В маленькой кастрюльке смешайте 2 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки воды. Готовьте, пока сироп слегка не изменит цвет. Добавьте 1 столовую ложку масла. Когда оно расплавится, добавьте нарезанные груши и коньяк. Включите сильный огонь и выпарите алкоголь.
Выложите ломтики груш на готовый пирог и присыпьте сахарной пудрой.
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