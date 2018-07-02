Макароны с сыром и сосисками

Макароны с сыром — популярное американское блюдо, которое можно легко разнообразить различными добавками.

Ингредиенты

«Рожки» 400 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло 2 ст. л.

сосиски 8 шт сливочное масло 1 ст. л.

лук 1 шт мука 2 ст. л.

куриный бульон 120 мл молоко 500 мл горчица 1 ст. л.

кетчуп 2 ст. л.

сыр чеддер 400 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 150 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте.

Тем временем разогрейте оливковое масло в сковороде. Выложите на нее нарезанные небольшими кусочками сосиски и обжарьте их со всех сторон. Переложите их шумовкой на бумажное полотенце.

Добавьте на сковороду сливочное масло. Добавьте измельченный лук и потушите его до прозрачности. Добавьте муку и готовьте еще около минуты. Влейте бульон и готовьте до загустения. Влейте молоко и доведите до кипения. Посолите и поперчите, добавьте горчицу и кетчуп. Хорошо перемешайте.

Добавьте в соус 2/3 сыра, хорошо перемешайте. Когда сыр полностью расплавится, снимите с огня.

Тщательно слейте воду с макарон. Добавьте сосиски и соус, хорошо перемешайте. Выложите в керамическую или стеклянную форму для запекания и посыпьте оставшимся сыром. Поместите в духовку на 5-10 минут, пока сыр не расплавится.

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