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Макароны с сыром и сосисками
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Макароны с сыром и сосисками 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Макароны с сыром — популярное американское блюдо, которое можно легко разнообразить различными добавками.
Ингредиенты
«Рожки» 400 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло 2 ст. л.
сосиски 8 шт  сливочное масло 1 ст. л.
лук 1 шт  мука 2 ст. л.
куриный бульон 120 мл  молоко 500 мл  горчица 1 ст. л.
кетчуп 2 ст. л.
сыр чеддер 400 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 150 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте.
Тем временем разогрейте оливковое масло в сковороде. Выложите на нее нарезанные небольшими кусочками сосиски и обжарьте их со всех сторон. Переложите их шумовкой на бумажное полотенце.
Добавьте на сковороду сливочное масло. Добавьте измельченный лук и потушите его до прозрачности. Добавьте муку и готовьте еще около минуты. Влейте бульон и готовьте до загустения. Влейте молоко и доведите до кипения. Посолите и поперчите, добавьте горчицу и кетчуп. Хорошо перемешайте.
Добавьте в соус 2/3 сыра, хорошо перемешайте. Когда сыр полностью расплавится, снимите с огня.
Тщательно слейте воду с макарон. Добавьте сосиски и соус, хорошо перемешайте. Выложите в керамическую или стеклянную форму для запекания и посыпьте оставшимся сыром. Поместите в духовку на 5-10 минут, пока сыр не расплавится.
Фото: Pinterest
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