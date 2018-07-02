Топ-8 самых опасных продуктов для кожи

Морщины, акне и тусклый цвет лица — в этих и других проблемах с кожей вините свой рацион питания. От каких продуктов лучше отказаться или свести их употребление к минимуму, рассказывает дерматолог и косметолог Виктория Филимонова. Составляем черный список!

1. Сахар и все сахаросодержащие продукты

Злоупотребление сахаром приводит к процессу гликации, когда нарушается строение коллагена в коже за счет присоединения к нему молекул сахара. «Сшитый» коллаген становится недоступен ферменту коллагеназа, который отвечает за стимуляцию нового коллагена. Итог — появляются морщины.

Также быстрые углеводы, попадая в организм, «захватывают» воду и вызывают обезвоживание. Кожа становится сухая, появляются шелушения.

2. Хлеб, булки и пончики

Во-первых, это трансжиры, во-вторых — углеводы, в-третьих — глютен. При большом содержании в рационе хлеба и булочек в организме происходит избыточный рост грибков рода Candida. Кишечная проницаемость повышается, а это означает, что крупные молекулы, микроорганизмы и токсины идут напрямую в кровоток. Проблемы с кожей появятся неизбежно — от акне до экзем, псориаза и выпадения волос.

3. Молоко

Молоко содержит сахар (лактозу) и белок (казеин), которые не всегда усваиваются организмом. Это приводит к избыточному росту патогенной микрофлоры, синдрому раздраженного кишечника, развитию воспалительных процессов в организме и застою жидкости. Итог: на коже появляется акне, на теле — целлюлит.

Не стоит забывать и о гормональных компонентах, которые могут содержаться в молоке и также ухудшать кожу.

4. Кофе

Кофеин стимулирует работу надпочечников и выработку кортизола — гормона стресса. На коже при таких процессах увеличивается сальность, появляются воспаления, кожа головы становится жирной, могут начать выпадать волосы.

Кроме того, помните, что кофе не у всех хорошо усваивается: определить это помогут генетические тесты.

5. Соль

Соль задерживает жидкость в организме, а на лице появляются отечность и одутловатость.

6. Острые специи и блюда на их основе

Специи ускоряют кровообращение и очень быстро расширяют сосуды. Если у вас есть купероз и розацеа, от острой пищи состояние кожи может только ухудшиться.

7. Трансжиры (майонез, кетчуп, чипсы, сухарики, попкорн, плавленые сырки, полуфабрикаты, фастфуд, кондитерские изделия)

Попадая в организм, трансжиры вытесняют полезные жирные кислоты из клеточных мембран, ухудшают кровообращение, блокируют ферменты, нарушают питание клеток и их метаболизм. Кожа не может быстро восстанавливаться, нарушается ее иммунитет, появляются ломкость сосудов и морщины.

8. Йодосодержащие продукты (морская капуста, морепродукты, шампиньоны, бобовые, яйца, щавель, шпинат, лук, хурма)

Это спорная тема, но все больше появляется исследований о том, что йод вызывает воспалительные процессы. Выведение йода через сальные железы может сопровождаться раздражением кожи и приводить к образованию акне. Но, как и с другими продуктами, главное — это знать меру.

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