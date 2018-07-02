Голубцы с индейкой и овощами

Голубцы с сочной начинкой из печеных овощей и фарша из индейки, запеченные в духовке под томатным соусом.

Ингредиенты

Лук 1 шт баклажан 1 шт цуккини 1 шт болгарский перец 2 шт морковь 2 шт пастернак 1 шт чеснок 2 зубчика

оливковое масло 2 ч. л.

сушеный тимьян 1 щепотка

сушеный базилик 1 щепотка

сушеный орегано 1 щепотка

капуста 1 шт фарш из индейки 500 г томатный соус 750 мл Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 210 градусов.

Овощи очистите. Лук нарежьте полукольцами, баклажан, цуккини, перец, морковь и пастернак — кубиками. Сложите в большую миску, полейте оливковым маслом и посыпьте сушеной зеленью. Хорошо перемешайте и выложите на противень. Поместите в духовку на 30 минут.

Тем временем из кочана капусты вырежьте сердцевину. Вскипятите воду в большой кастрюле, опустите в нее капусту и накройте крышкой. Снова доведите до кипения и варите в течение 5-7 минут. С помощью кулинарных щипцов или двух ложек выньте капусту и аккуратно начните снимать с нее листья. Когда доберетесь до листьев в сердцевине, которые все еще остались хрустящими, снова опустите кочан в кипяток. Варите еще 3-4 минуты.

Обжарьте фарш в небольшом количестве масла почти до полной готовности. Добавьте в фарш запеченные овощи и 250 мл соуса, перемешайте.

Уменьшите температуру в духовке до 190 градусов. Влейте 250 мл соуса в керамическую форму для запекания.

Заверните начинку в отваренные капустные листья, заверните конвертиками и выложите в подготовленную форму. Полейте сверху оставшимся соусом. Поместите в духовку примерно на 40 минут.