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Голубцы с индейкой и овощами
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Голубцы с индейкой и овощами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Голубцы с сочной начинкой из печеных овощей и фарша из индейки, запеченные в духовке под томатным соусом.
Ингредиенты
Лук 1 шт  баклажан 1 шт  цуккини 1 шт  болгарский перец 2 шт  морковь 2 шт  пастернак 1 шт  чеснок 2 зубчика
оливковое масло 2 ч. л.
сушеный тимьян 1 щепотка
сушеный базилик 1 щепотка
сушеный орегано 1 щепотка
капуста 1 шт  фарш из индейки 500 г  томатный соус 750 мл  Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 210 градусов.
Овощи очистите. Лук нарежьте полукольцами, баклажан, цуккини, перец, морковь и пастернак — кубиками. Сложите в большую миску, полейте оливковым маслом и посыпьте сушеной зеленью. Хорошо перемешайте и выложите на противень. Поместите в духовку на 30 минут.
Тем временем из кочана капусты вырежьте сердцевину. Вскипятите воду в большой кастрюле, опустите в нее капусту и накройте крышкой. Снова доведите до кипения и варите в течение 5-7 минут. С помощью кулинарных щипцов или двух ложек выньте капусту и аккуратно начните снимать с нее листья. Когда доберетесь до листьев в сердцевине, которые все еще остались хрустящими, снова опустите кочан в кипяток. Варите еще 3-4 минуты.
Обжарьте фарш в небольшом количестве масла почти до полной готовности. Добавьте в фарш запеченные овощи и 250 мл соуса, перемешайте.
Уменьшите температуру в духовке до 190 градусов. Влейте 250 мл соуса в керамическую форму для запекания.
Заверните начинку в отваренные капустные листья, заверните конвертиками и выложите в подготовленную форму. Полейте сверху оставшимся соусом. Поместите в духовку примерно на 40 минут.
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