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Топ‐5 необычных продуктов для поддержания иммунитета летом
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Топ‐5 необычных продуктов для поддержания иммунитета летом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Многие считают, что летом вопрос поддержания иммунной системы организма не актуален. Но врачи предупреждают, что жаркая и влажная погода ‐ лучшая среда для развития бактерий. Справиться с инфекциями поможет правильно подобранный рацион. Опрошенные «360» специалисты рассказали об удивительных свойствах некоторых продуктов, способных укрепить иммунитет.
Чеснок
Среди людей бытует мнение, что в летние месяцы необходимо употреблять только фрукты, ягоды и овощи. Специалисты также призывают не забывать о пользе чеснока, который иногда называют природным антибиотиком. Врачи советуют включить его в ежедневный рацион из-за многочисленных полезных свойств. В чесноке присутствует вещество кукурбитин — это редкая аминокислота, способная уничтожить в организме паразитов.
«Чеснок содержит много полезных веществ, которые влияют на кровотворение. Хорошая кровь будет способствовать сильному иммунитету», — сообщила диетолог Марият Мухина.
Ранее ученые проводили исследования полезных свойств чеснока. Они показали, что продукт также уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает состояние психического здоровья.
Имбирь
Корень имбиря содержит витамины, минеральные вещества и уникальные соединения. Его используют в восточных странах для повышения иммунитета. В растении содержится уникальный гингерол, который придает ему специфический освежающий вкус и запах. Также это вещество подавляет воспаление, ускоряет обмен веществ и устраняет тошноту. Кроме этого, имбирь содержит натуральными салицилаты, которые снижают температуру. Врачи называют это растение природным аспирином.
«Имбирь содержит эфирные масла, которые дают бактериальный эффект, они же и стимулируют иммунитет. Также он содержит растительные антибиотики, которые обладают антесептическим воздействием на флору организма», — рассказала Марият Мухина.
Специалисты рекомендуют в качестве профилактики простудных заболеваний пить имбирный чай с медом и лимоном.
Цитрусовые
Врачи советуют есть апельсины, мандарины и лимоны. Эти фрукты являются мощными иммуностимуляторами. Они содержат фитонциды, которые обладают противомикробными свойствами.
Мы советуем пить воду с лимоном натощак. Это поможет очистить слизистую организма
Марият Мухина
Апельсины также снижают уровень холестерина в крови и улучшают работу сердца. Кроме этого, сок цитруса активирует все системы и органы. С помощью магния, калия и витаминов группы B укрепляется нервная система. Полезен не только сок, но и кожура. В ней содержатся фитонциды — природный антибиотик, убивающий болезнетворные микробы.
Еще один цитрус с волшебными свойствами — мандарин. Благодаря содержанию каротина, он снимает усталость глаз и улучшает зрение. Сок мандарина разжижает мокроту легких. Марият Мухина отмечает, что мандарины помогут при бронхитах и простудах.
Куркума
Эта пряность — кладезь полезных для здоровья веществ. Древние индусы очищали организм, добавляя куркуму в еду. Она обладает желчегонными и детоксикационными свойствами. Пряность также может заменить антибиотики. Вещества, входящие в ее состав, подавляют развитие бактерий.
Куркума содержит куркумин. Это вещество активизирует иммунную систему организма. Врачи советуют добавлять его в еду в сезон простуд, гриппа и ОРВИ. Усилить эффект можно с помощью лимона, имбиря и корицы.
Некоторые исследования показывают, что куркума уменьшает риск развития сахарного диабета и ожирения, а также выводит из организма лишний холестерин. Восточные знахари рекомендуют употреблять пряность людям с артритом и мигренями.
Кунжут
Древние вавилоняне и индусы считали пряность символом бессмертия. Египтяне называли кунжут самой полезной специей, которая продлевает жизнь и укрепляет дух. На Востоке его считали мощным афродизиаком. Такую любовь кунжут заслужил благодаря высокому содержанию железа, калия, кальция, магния и витаминов Е, А и В9.
«Почему, например, в Индии возможно вегетарианство и у них нет остеопороза? Потому что индусы в день едят по одной чайной ложке кунжута, а он содержит калци и помогает организму, атаковать патологические микроорганизмы», — считает Марият Мухина.
Кунжут является лидером среди растений по содержанию кальция. Всего 100 грамм семян покрывают суточную потребность организма в этом веществе. Также он содержит антиоксидант сезамин, который снижает уровень холестерина в крови.
Исследователи обнаружили, что черные семена кунжута питают мозг и замедляют старение, помогают уменьшить болезненные ощущения в спине, а также слабость суставов.
Австралийские ученые доказали взаимосвязь между потреблением фруктов и овощей и цветом кожи человека. Эксперты объяснили данный факт действием каротиноидов — веществ, способных «подкрашивать» что‐либо.
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