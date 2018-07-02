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Наперстки из утиля и шпроты из мойвы
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Наперстки из утиля и шпроты из мойвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Советской экономике был присущ постоянный дефицит ресурсов и товаров. Для борьбы с ним то изобретали способы использовать отходы, то направляли внимание потребителя на легкодоступную альтернативу. В 1932 году газета укоряла предприятия, которые ленятся выкраивать подстаканники из обрезков, оставшихся от производства керосинок. А в 1979 году «Вечерка» намекала читателям, недовольным очередями за мясом, что источником белков могут быть и другие продукты — например, мойва.
Подстаканник из отходов
«На станок кладут лист железа. Станок штампует для ламп и керосинок зубчатые кружочки. Кружочки выпадают, а на листах железа остаются красивые узоры. Из таких узорчатых листов можно делать подстаканники. Подстаканников, на которые большой спрос, сейчас нет в продаже. Когда делают цилиндр для керосинки, остаются тонкие аккуратные полоски. Из них можно делать ручку примусной иглы (использовалась для прочистки горелки. — «ВМ») По существу, на заводе «Металлолампа» нет еще утильцеха.
Он только организуется и дальше изготовления клеток для крольчатников не пошел Трест «Мосштамп», которому принадлежат завод «Металлолампа» и завод № 5, даже не знает, что на заводе «Металлолампа» есть свыше 100 тонн отходов. Это лежат вилки, ножи, мыльницы, наперстки, план по которым 5-й завод не выполняет».
(Из номера за 1932 год)
Повернись лицом к мойве
«…собрались не так давно на Московском портовом хладокомбинате объединения «Мосрыба» работники торговли и общественного питания, чтобы выяснить, что же можно приготовить из мелкой и несправедливо непопулярной рыбешки. В столовой комбината был устроен «рыбный день». Первые, вторые блюда, закуска — все из мойвы … к сожалению, кое-где работники общественного питания еще не понимают, что маленькая эта рыбка способна украсить меню. Всем очень понравилась мойва жареная, под маринадом, в луковом соусе. Любая, даже не очень опытная хозяйка может приготовить такие блюда. Продавцы и покупатели практически не осведомлены, что ее почти не надо обрабатывать: помыл — и в суп, на сковородку! Многие даже не слышали, что мойва особенно полезна детям и людям пожилого возраста. А некоторые готовят из нее даже… шпроты».
(Из номера за 1979 год)
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